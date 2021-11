Das System «Travis» – Wie ein Zürcher Influencer junge Frauen in die Falle lockte Mehrere Frauen werfen dem Mode-Influencer «Travis the Creator» sexuellen Missbrauch vor. Das ist die Geschichte dahinter. Sascha Britsko Kevin Brühlmann

«Travis the Creator» setzt sich gern in Szene. Quelle: Twitter

«Ich sagte, dass ich noch nie Sex gehabt habe. Er probierte mich zu überreden. Ich sagte, es fühle sich nicht richtig an. Er packte meine Arme und spreizte meine Beine.» Marina (25)

Ein heisser Tag im Juli 2011. Marina, damals 15 Jahre alt, fuhr mit einer Freundin nach Zürich. Marina heisst eigentlich anders. An jenem Julitag ist sie vergewaltigt worden, wie sie erzählt, und noch immer falle es ihr schwer, darüber zu reden und dieses Trauma mit ihrer Person in Einklang zu bringen. Und immer verfolge sie dabei ein Name: Travis.

Marinas Trauma

Als wir Marina Anfang November 2021 anrufen, ist sie soeben von der Arbeit nach Hause gekommen und kocht Abendessen.