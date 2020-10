Schillerndes Leben einer Flugpionierin – Wie eine Berner Hochstaplerin in Argentinien Luftfahrtgeschichte schrieb Die Bernerin Rosa Rossi angelt sich einen Millionär, gibt sich als Filmstar aus und hebt in Argentinien ab. Eine «Pretty Woman»-Geschichte aus den 20er-Jahren. Naomi Jones

Die junge Schweizerin Rosa Martha Rossi führte mit dem argentinischen Millionär Raúl Barón Biza eine wilde Liaison und gab sich als berühmte Hollywood-Schauspielerin aus. Foto: PD

Eines der höchsten Denkmäler Argentiniens ist einer Bernerin gewidmet. Artikel und Bücher werden über sie geschrieben, Filme gedreht und Theaterstücke aufgeführt. In Argentinien ist sie eine Heldin. In der Schweiz, wo sie geboren und aufgewachsen ist, ist die Flugpionierin Rosa Martha Rossi alias Myriam Stefford aber völlig unbekannt.

Myriam Stefford war eine der ersten Frauen in Argentinien, die 1931 das Fliegen lernten. Sie war schön, reich und mutig. Flugzeuge glichen eher fliegenden Kisten, und Unfälle gehörten zur Tagesordnung. Es war eine Zeit, in der die Luftfahrt Fortschritte machte. 1927 war Charles Lindbergh als erster Mensch von New York nach Paris geflogen. Ein Jahr später wurde die Flugpionierin Amelia Earhart mit der Ankündigung berühmt, dies als erste Frau zu tun.