Genuas neue Brücke – Wie eine heilende Wunde Zwei Jahre nach dem Einsturz des Ponte Morandi wird in Genua die neue Brücke eingeweiht. Gebaut wurde sie ohne Bürokratie. Das Modell soll nun als Blaupause dienen für den Wiederaufbau des ganzen Landes nach der Pandemie. Oliver Meiler aus Rom

18 Tragpfeiler, drei Farben, 1067 Meter lang: Die neue Brücke von Genua über den Polcevera heisst «San Giorgio» und wurde von Stararchitekt Renzo Piano entworfen. Foto: Luca Zennaro (Keystone)

Die Wunde schliesst sich, wenigstens die äussere. Zwei Jahre nach dem Einsturz des Ponte Morandi weiht Genua seine neue Brücke ein: 1067 Meter lang, 31 Meter breit, 45 Meter hoch über dem Tal des Flusses Polcevera, von Ost nach West, von West nach Ost, sie eint eine zerrissene Stadt. Alle kommen, der Staatspräsident, der Premier. Die Nationalhymne wird gegeben, die Jets der Frecce Tricolori werden die Nationalfarben an den Himmel malen, und RAI Uno, das erste Programm des nationalen Fernsehens, wird live übertragen: Montagabend, 18.30 Uhr.

Italien sucht in dieser Einweihung den Mut für eine noch viel grössere Prüfung, nämlich für den Wiederaufbau nach der Pandemie, für eine Rundumheilung.

Der heilige Georg und Renzo Piano

Der Name der neuen Brücke gab zu reden, in voller Länge geht er so: Viadotto Genova San Giorgio. Der heilige Georg ist ein wichtiger Heiliger für die Genuesen. Doch wahrscheinlich wäre in diesem Fall einer noch heiliger gewesen, ein Lebender, sein Name wäre passender: Renzo Piano, der weltweit gefeierte Stararchitekt, hat die Brücke gezeichnet. Umsonst, in kurzer Zeit, ein Geschenk. Piano kommt aus Genua, er ist einer der feinsten Söhne dieser stolzen Stadt. Aber Genua geizt nun mal mit Lob und Ehre, selbst für seine Besten, solange sie noch leben.

Die «San Giorgio» liegt wie gebettet im Tal, unprätentiös, schwebend-leicht. «Einfach, aber nicht banal», sagt Piano selbst. «Und schön.» Zwei Fahrspuren pro Richtung plus Pannenstreifen. Die Brücke steht genau dort, wo davor der Ponte Morandi stand, mit seinen mächtigen Trägern, diesen Ausrufezeichen in der Landschaft, selbstherrlich und selbstbewusst, gebaut von Ingenieur Riccardo Morandi in den Sechzigern, als der Wirtschaftsboom nach solchen Monumenten schrie: kolossal und unbezwingbar.

14 Sekunden, und der Koloss zerbröselte

Zwei Jahre also ist es schon her, 14. August 2018, 11.36 Uhr, als dieser schlecht gepflegte Koloss im Regen und im Wind eines Sommersturms erzitterte und zerbröselte. In nur 14 Sekunden. Ein 250 Meter langes Stück des Viadukts, rund um Pfeiler Nummer 9, stürzte auf die Industriezone unter ihm, auf Sampierdarena. 43 Menschen starben. In den Köpfen bleibt das Bild eines grünen Lieferwagens einer Supermarktkette haften, der an der abgerissenen Stelle steht – als Metapher für das Leben am Faden.

Der Einsturz zu Ferragosto war zunächst eine menschliche Tragödie, eine irgendwie absehbare oder zumindest: eine erahnbare. Ein leiser Schrecken fuhr immer mit auf dem spektakulär hohen Ponte Morandi, so ergraut und schlecht gealtert erschien er. Manche Genuesen mieden die Brücke ein Leben lang, ihre Stabilität war schon lange vor dem Einsturz ein Thema gewesen.

Ein schwarzer Tag für Genua und Italien: Der Einsturz der Morandi-Brücke am 14. August 2018. Video: Tamedia, Quelle: Guardia di Finanza Genova

Als sie weggebrochen war, kollabierte auch ein ganzes Verkehrssystem, und das war die zweite Tragödie. In Genua, topografisch gefangen zwischen Berg und Meer, laufen viele Autobahnen zusammen: Genua–Turin, Genua–Mailand, Genua–Livorno, Genua–Ventimiglia. Die Achse Italien–Südfrankreich, sie lief über den Ponte Morandi. Und da Genua von seinem Hafen lebt, führten alle diese Fäden auch zusammen an den Molen.

Der Einsturz war ein Infarkt, die Stadt musste eilig Bypässe legen, damit das Herz nicht ganz stillstand, wo es doch nach der langen Wirtschaftskrise endlich wieder etwas zu schlagen begonnen hatte. Wer nicht unbedingt über Genua fahren musste, fuhr nun nicht mehr über Genua. Der Hafen verlor Anteile an die Konkurrenz im In- und Ausland. Darum war wichtig, dass Genua sehr schnell eine neue Brücke über den Polcevera erhalten würde. Schnell geht in Italien aber selten etwas.

Diesmal schon. «Ein Wunder», schreibt der «Corriere della Sera». Mit «chinesischem Tempo» sei da gebaut worden, heisst es, und das stimmt in jeder Beziehung. Um Genua zu befreien, hat das italienische Parlament ein Notstandsgesetz erlassen, das einem Manager allein fast alle Entscheidungsmacht übertrug: Marco Bucci, der parteilose Bürgermeister Genuas, wurde Sonderkommissar für den 200 Millionen Euro teuren Bau.

Die Bauaufträge durfte er ohne Ausschreibung vergeben. Es gab also keinen langwierigen Wettbewerb, kein Abwägen der Offerten, keinen mühseligen Gang durch die Bürokratie mit ihren tausend Normen und Prozeduren. Bei Projekten über 100 Millionen Euro vergehen in Italien sonst zehn, fünfzehn Jahre, bis überhaupt mit dem Bauen begonnen wird.

«Modello Genova» – aber taugt es als Vorbild?

Man hielt Bürgermeister Bucci auch deshalb für geeignet, weil er früher Manager in der Pharmaindustrie war, einer mit viel Arbeitserfahrung im Ausland. Der würde den Bau schon vorantreiben, sagte man sich. Und das tat er, auch während des Lockdown. «Modell Genua», das Rekordwunder, gilt nun vielen als Blaupause für den postpandemischen Wiederaufbau. Das Schlagwort heisst: «semplificazione», Vereinfachung der Bürokratie.

Gemeint ist: die grosse Entfesselung. In den Mäandern der Ämter, im ewigen Ringen und Feilschen, lauert ja immer die Gefahr, dass sich Funktionäre und Politiker unselig bereichern. Andererseits dienen Kodexe auch dazu, Transparenz zu schaffen, gerade beim Bauen, und das Mittun der Mafia zu verhindern. «Modello Genova», geboren in der Not, ist deshalb nur ein halbes Vorbild. Italien braucht weniger Bürokratie und weniger Regeln, aber es braucht sie ganz dringend. «Vereinfachung» ist eine komplizierte Sache.

Zwei Jahre nach dem Unglück: Der Wiederaufbau der neuen Autobahnbrücke in Genua im Zeitraffer. Video: Tamedia, Quelle: AP

Die Wunde also schliesst sich, dieses Loch in der Stadt. Es ist nicht sicher, ob auch Angehörige der 43 Opfer an der Einweihung an diesem Montagabend teilnehmen werden. Es gab in der Zwischenzeit viel Polemik über die politische Instrumentalisierung der Tragödie, über den schleppenden Gang der Strafermittlungen, über das lange Gerangel darüber, ob man der Unternehmerfamilie Benetton die Lizenz zur Autobahnverwaltung entziehen müsse. Als Strafe für den schlechten Unterhalt von Strassen, Tunnels und Brücken auf den 3000 Kilometern Autobahnen, die man ihnen vor zwanzig Jahren anvertraut hatte.

«Italien braucht eine grosse Flickoperation. Lasst uns Italien flicken.» Renzo Piano, Architekt und Senator auf Lebenszeit

Die italienische Regierung hat nun eine Teilverstaatlichung beschlossen, in mehreren Phasen. Doch natürlich kann man sich fragen, ob die Strassen dadurch sicherer werden. Wer ist gefrässiger: private Aktionäre mit Lust auf möglichst fette Dividenden oder Politiker mit ähnlich grosser Lust auf Stimmen, Klientelen, Posten? Ein Beispiel: Im Jahr 2019 hätte Anas, der staatliche Strassenverwalter, 4991 Brücken prüfen und ausbessern sollen. Eine Milliarde Euro stand zur Verfügung. Nun, bis Ende Jahr hatte Anas ein Viertel davon inspiziert und nur 200 Millionen Euro ausgegeben.

«Im Notfall sind wir gut», sagte Renzo Piano neulich in einem Interview, «da macht uns niemand etwas vor, wir haben immense technische Fähigkeiten.» Mit Prävention und Unterhalt würde man sich aber nicht so gerne aufhalten. Ausbessern, reparieren, stabilisieren? «Das langweilt uns», sagte Piano. «Dabei braucht Italien eine grosse Flickoperation. Lasst uns Italien flicken.»

Der Wunden sind so viele, überall im Land. Im Süden mit allen seinen Rückständen, den Industrieruinen, den ausgefransten Peripherien. Im Zentrum, wo Erdbeben jedes Mal scheinbar ewige Trümmer hinterlassen. Und auch der Norden braucht Heilung, gerade jetzt, getroffen wie er ist in seinem Selbstverständnis.