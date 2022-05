Nachwuchsprojekt UBS Kids Cup – Wie eine Million Kinder zu massenweise Medaillen führten Die Schweizer Leichtathletik boomt wie nie – auch dank dem UBS Kids Cup, der mit der EM 2014 entstand und Toptalente wie Simon Ehammer, Angelica Moser oder Annik Kälin hervorbrachte. Monica Schneider

Aus dem Kids-Cup-Sieger ist der Hallen-WM-Zweite geworden: Simon Ehammer bejubelt seinen Erfolg. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es waren magische Nächte im vergangenen Sommer an den Spielen in Tokio. Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji sorgen im Sprint für das, was es in der Schweizer Leichtathletik noch nie gegeben hat, und wiederholen es mit der Staffel. Zuletzt resultieren vier herausragende Olympiafinals, und es ist, als gehörte die kleine Schweiz seit je zu den Sprintmächten. Ein halbes Jahr später lässt Kambundji an der Hallen-WM in Belgrad ihre Klasse wieder aufblitzen und stürmt zu ihrem ersten Gold auf höchster Ebene. Zehnkämpfer Simon Ehammer Rekordsprung am Samstag auf 8,30 m ist nur der vorläufig letzte Höhepunkt einer Sportart, die hierzulande vor noch nicht allzu langer Zeit am Boden schien.