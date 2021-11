Familien-Kanäle auf Youtube – Wie Eltern ihre Kinder für Likes benutzen – und Millionen scheffeln Familien mit eigenem Youtube-Kanal beuten oft ihre minderjährigen Kinder aus. Jetzt warnen auch hiesige Experten vor dem sogenannten Sharenting, das unabsehbare Folgen haben kann. Lisa Füllemann

Schlagen aus ihren Kindern Kapital: Die Eltern Austin und Catherine McBroom zeigen als Ace-Family auf Youtube ihr Familienleben. Foto: PD

Beim gemeinsamen Zmorge, beim Baden, beim ersten verlorenen Zahn – ja sogar bei der Geburt: Die Kamera ist bei Familien mit einem eigenen Youtube-Kanal ständig dabei. Während die Kinder quasi vor der Linse aufwachsen, scheffeln die Eltern mit solchen Clips aus ihrem Alltag massenweise Geld. Bis zu mehreren Millionen verdienen beliebte Familien-Kanäle im Monat.

Denn Youtube besteht längst nicht mehr nur aus witzigen Katzenvideos, Schmink-Tutorials und Musikvideos. Sogenannte Vlogger, also Video-Blogger, die ihre Abonnenten regelmässig in ihren Alltag mitnehmen, stossen seit Jahren auf grosses Interesse. Den grössten Teil ihres Einkommens erzielen sie dabei mit Werbeeinnahmen aus ihren Videos. Da diese von der Plattform zusätzlich geboostet werden, wenn die Videos familienfreundlich sind, ist es kein Wunder, dass vor allem Familien-Kanäle äusserst profitabel sind.

Der grosse Erfolg kam erst mit der Geburt der Tochter

«Sharenting» (aus «share» und «parenting») heisst das Phänomen, wenn Eltern Fotos oder Videos ihrer Kinder online stellen und teilen. Zu den weltweit beliebtesten Familien-Kanälen zählt mit 19 Millionen Abonnenten zweifellos die sogenannte Ace-Family. Die fünfköpfige Familie aus den USA soll mehr als sechs Millionen Dollar pro Jahr verdienen. Alles begann im Jahr 2016, als das damals kinderlose Paar Austin und Catherine McBroom in seiner kleinen Wohnung in Los Angeles vor allem sogenannte Prank-Videos drehte, in denen es sich gegenseitig Streiche spielten.

Der grosse Erfolg kam dann mit der Geburt ihrer ersten Tochter Elle. Aus dem Pärchen-Channel wurde ein Familienkanal, und das Leben der damaligen Kleinfamilie änderte sich schlagartig: Rasch folgte der Umzug in eine Villa mit Pool und Blick über die Hügel von Los Angeles. Zum Geburtstag schenkte Catherine ihrem Mann Austin sein Traumauto, einen Lamborghini Aventador. Er nahm sie auf ausgedehnte Shopping-Trips ohne Budget mit. Die Kamera ist natürlich stets dabei.

Ihren ausschweifenden Lebensstil haben die beiden also ihrer mittlerweile fünfjährigen Tochter Elle und ihren zwei Geschwistern zu verdanken. Denn zu den beliebtesten Videos der Ace-Family gehören jene mit dem nötigen Jöö-Faktor der Kinder. Das kürzlich erschienene Video mit dem Titel «Elle ruft weinend aus der Schule an», generierte etwa 3 Millionen Klicks. Das Geburtsvideo ihrer Schwester zählt 32 Millionen Aufrufe.

Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre

So harmlos solche Familien-Kanäle wirken, stellen sich doch Fragen: etwa ob man die Kinder nicht um ihr Einverständnis fragen müsste. Und ob sie das überhaupt geben können. Das Ganze erinnert stark an umstrittene Fernsehshows wie «Big Brother» oder den Film «Die Truman Show», in dem die zentrale Figur, ohne es zu wissen, Hauptdarsteller einer Fernsehserie ist. Die minderjährigen Kinder verstehen kaum, in welchem Ausmass ihr tägliches Leben verfilmt und publiziert wird. Oder dass ihre Eltern aus dem Familienleben Kapital schlagen.

Regula Bernhard Hug, Leiterin Geschäftsstelle von Kinderschutz Schweiz, stellt denn auch klar: «Kinder haben ein Recht am eigenen Bild.» Laut Artikel 16 der Kinderrechtskonvention haben sie zudem ein Recht auf Privatsphäre. Ohne Zustimmung dürften keine Fotos gemacht, geschweige denn online veröffentlicht werden.

Um auf die Gefahren des Sharenting aufmerksam zu machen, hat Kinderschutz Schweiz beim Zürcher Spielplatz Heuried ein Pilotprojekt gestartet. Auf Rutschen, Klettergerüsten und Co. hat die Stiftung Sticker mit nicht sofort erkennbaren QR-Codes aufgeklebt. Sobald die Eltern ein Foto ihres Kindes beim Spielen machen, lösen die QR-Codes eine Pushnachricht im Smartphone aus und lassen einen Warnhinweis vor «Sharenting» aufpoppen. Dann werden die Eltern auf die Website weitergeleitet und dort für Gefahren und Schutzmöglichkeiten rund ums Thema Kinderfotos im Netz sensibilisiert.

Aufnahmen können in falsche Hände geraten

Denn auf Social-Media-Plattformen Aufnahmen seiner Kinder zu posten, kann erhebliche Folgen haben. So werden ihre privaten und intimen Situationen wie Trotzanfälle oder Badefotos auch noch Jahre später, wenn sie etwa Teenager sind, online zu sehen sein – und können zum Auslöser von Mobbing werden. «Einmal veröffentlichte Bilder können nicht mehr aus dem Netz entfernt werden und in falsche Hände geraten», sagt auch Bernhard Hug.

So könne es auch schnell passieren, dass ein auf Social Media geteilter Schnappschuss auf Plattformen mit kinderpornografischen Inhalten lande. Dies geschah etwa bei der ehemaligen Mama-Vloggerin Allison Irons, die jahrelang Videos auf Youtube hochgeladen hatte, in denen sie ihren Kindern die Windeln wechselte oder sie stillte. Erst durch Youtube Analytics Tool stellte sie fest, dass ihre Videos auf pädophilen Websites zu finden waren und ihr Publikum hauptsächlich aus älteren Männern bestand.

Bei Familien-Kanälen ist ausserdem problematisch, dass die Eltern gegenüber ihren Kindern gewisserweise in die Rolle eines Regisseurs schlüpfen. Im Gegensatz zu Kinderstars, deren Privatleben und Zuhause meist von der Arbeit am Set getrennt ist, vermischen sich bei Familien-Kanälen die beiden Sphären jedoch. Durch das tägliche Filmen, etwa im Wohn- oder Kinderzimmer werden Kindern so auch ihre Rückzugsorte verweigert.

Eltern spielen ihren Kindern für Klicks Streiche

Eine weitere Gefahr für das Kindeswohl: Wenn alltägliche Ereignisse nicht mehr spannend genug sind, um Klicks zu bekommen, kreieren Eltern mit Youtube-Kanälen oftmals Fake-Szenarien – auch wenn sie den Kindern emotional schaden könnten. Dies geschah etwa bei der «LaBrant Fam», die ebenfalls zu den meistgeschauten Familien-Kanälen gehört. Die Eltern gaukelten ihrer damals sechsjährigen Tochter in einem Video vor, dass sie ihren Hund zur Adoption freigeben würden. Die Tochter klammert sich tränenüberströmt an ihr geliebtes Haustier – die Eltern halten die Kamera drauf.

Die LaBrant-Fam hat auf Youtube rund 13 Millionen Abonnenten. Foto: PD

Wie weit einige Eltern gehen, um ihre Videos interessant zu machen, zeigt der tragische Fall des Familien-Kanals «DaddyOFive». Dieser geriet 2017 stark in die Kritik, nachdem das älteste Kind seine jüngeren Geschwister in einem Prank-Video körperlich und verbal missbraucht hatte. Auch der Vater spielte einem Kind einen Streich, indem er es beschuldigte, Tinte über den Teppich verschüttet zu haben. Das Kind schreit und weint daraufhin im Video und bestreitet die Anschuldigungen vehement – und wird vom Vater weiterhin beschimpft und angeschrien. Der Vater verlor nach einem öffentlichen Aufschrei das Sorgerecht für zwei seiner Kinder und wurde von einem Gericht im US-Bundesstaat Maryland wegen Kindesmisshandlung auf Bewährung gesetzt, sein Kanal wurde gelöscht.

Dazu kommt, dass Kinder auch keine Garantie haben, für ihre extreme Zurschaustellung im Internet jemals Geld zu bekommen – das zeigt das Beispiel der Ace-Family. So lebten die Youtuber zwar jahrelang im Überfluss und liessen sich jüngst zwei neu gebaute Villen zu einem einzigen Mega-Palast zusammenbauen. Vor wenigen Wochen wurde ihr zehn Millionen Dollar teures Zuhause jedoch zwangsversteigert. Laut Berichten konnten die Eltern ihrem Kreditgeber ihre Hypothek nicht mehr zurückzahlen, nachdem sie ein paar schwerwiegende unternehmerische Fehlentscheidungen gemacht hatten. Rund elf Klagen in Höhe von Hunderten Millionen sollen Austin und Catherine derzeit am Hals haben. Einblicke in das Leben ihrer Kinder geben sie auf Social Media dennoch täglich.

So schützen Sie Ihr Kind im Internet Infos einblenden Kinderschutz Schweiz empfiehlt, sich vor einer Publikation des Kinderfotos immer folgende Fragen zu stellen: Wird das Kind durch die Abbildung gefährdet?

Wird es blossgestellt?

Wird es in einer intimen Situation gezeigt?

Ist das Gesicht des Kindes zu erkennen? Wenn sich all diese Fragen mit Nein beantworten lassen und man zusätzlich noch das Einverständnis der abgebildeten Person hat – bei Kleinkindern liegt es in der Verantwortung der Eltern, die für das Kindeswohl angemessene Entscheidung zu treffen –, dann sind die Voraussetzungen fürs Teilen von Bildern im Internet erfüllt. Im Zweifelsfall sollte laut Kinderschutz Schweiz immer zugunsten des Kindeswohls auf das Teilen verzichtet werden.

