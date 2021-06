«Beggin’» von Måneskin – Wie es ein vier Jahre alter Song an die Spitze der Schweizer Charts schaffte Die Eurovision-Sieger aus Italien erobern die Charts in ganz Europa, auch in der Schweiz thronen sie neu auf Platz eins. Aber nicht mit ihrem ESC-Hit. Martin Fischer

Måneskin bei einem Auftritt in Berlin im Juni 2021: Bassistin Victoria De Angelis, Sänger Damiano David und Gitarrist Thomas Raggi. Foto: Keystone

Kündigt sich hier ein unerwarteter Sommerhit an, rotzig und laut?

Am Sonntag, 27. Juni, hat der Song «Beggin’» von Måneskin die Spitze der Schweizer Single-Charts erobert. Die Italiener verdrängen damit das jüngste US-Popwunder Olivia Rodrigo, die sich mit «good 4 u» zuvor drei Wochen lang auf der Nummer eins gehalten hatte.

Måneskin haben vor einem Monat den Eurovision Song Contest in Amsterdam gewonnen. Dass sie jetzt in den europäischen Hitparaden ganz vorn auftauchen, ist an sich nicht überraschend. Immer wieder schaffen es ESC-Songs, die während der TV-Übertragungen von einem Publikum von fast 200 Millionen Menschen gehört werden, sich für ein paar Wochen in den Radios und auf prominenten Streaming-Playlists festzusetzen. Und damit letztlich auch auf den vorderen Rängen der Charts.