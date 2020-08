Gibt es im Sportunterricht eine Maskenpflicht?

Nein, sagt Niklaus Schatzmann, der Sportunterricht werde in Anlehnung an die Konzepte stattfinden, die in den Vereinen bereits umgesetzt würden. Die Lehrpersonen seien angehalten, Lektionen zu konzipieren, in denen es zu möglichst wenig engen Kontakten komme. «Aber wir werden diesen Bereich genau beobachten», so Schatzmann.