Analyse zu EU-Sanktionen – Wie es Putin gefällt Die EU bringt noch ein Sanktionspaket auf den Weg – und kein Mensch redet mehr davon, auf russisches Gas zu verzichten. Die drängende Frage ist vielmehr: Wie übersteht Europa den kommenden Winter? Meinung Josef Kelnberger aus Brüssel

Die Europäische Union ist zwar noch lange nicht in Putins Hand, aber mit dem Drehen am Gashahn hat der Kremlchef die Ukraine-Krise ins Innere der EU verlagert. Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool Photo (Keystone)

Der Krieg in der Ukraine entscheidet sich nicht zuletzt an der Frage, wer den längeren Atem hat: der russische Diktator oder die westlichen Demokratien. So gesehen gibt es derzeit durchaus Grund zur Sorge. Ermattet, ernüchtert und voller Selbstzweifel wirkt die Europäische Union vor der politischen Sommerpause. Sie gewährt der Ukraine weitere Militärhilfe in Höhe von 500 Millionen Euro, aber das Sanktionspaket, das gerade auf den Weg gebracht wurde, verdient diesen Namen nicht. Der Import von Gold soll verboten werden, aber keine Rede ist mehr davon, russische Energieträger aus Europa zu verbannen. Ganz im Gegenteil.