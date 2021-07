Es begann im Frühling - Wie es zum Hochwasser am Zürichsee gekommen ist

Hochwasser und Klima – Wie es zum Hochwasser am Zürichsee gekommen ist Klimatologe Stephan Bader ordnet den Regensommer und das Zürichsee-Hochwasser ein. Und er fordert mehr Differenziertheit in der Diskussion um Unwetter und Klimawandel. Martin Steinegger

Die Grundlage für das Hochwasser am Zürichsee (hier in Stäfa) wurde bereits im Frühling gelegt. Foto: Moritz Hager

Das Wetter ist in diesem Sommer – noch mehr als sonst – das dominierende Thema. Seit Mitte Juni ziehen immer wieder Regen- und Gewitterfronten übers Land. Die Folgen sind teils verheerend. Der Kanton Zürich wurde mehrfach von Unwettern heimgesucht, Sturm und Hagel richteten enorme Schäden an. Entlang vieler Gewässer herrscht Hochwassergefahr. Der Zürichsee hat mit 406,70 Metern (am 16. Juli) den höchsten sommerlichen Pegelstand seit über 20 Jahren erreicht.

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Die Vorgeschichte beginnt im Mai

Gemäss Stephan Bader, Klimatologe von Meteo Schweiz, lässt sich die Vorgeschichte, die zur aktuellen Hochwassersituation führte, bis in den Frühling zurückverfolgen. «Der Mai war im Vergleich zur langjährigen Norm ausgesprochen kühl und nass», sagt Bader. Im Einzugsgebiet von Sihl und Zürichsee fielen rund 130 Prozent der üblichen Regenmenge.