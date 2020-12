Züge nach Italien sollten ausfallen – Wie es zum SBB-Chaos mit Italien kam Die Bundesbahnen verärgern mit einem kurzfristig anberaumten Stopp ihrer Fahrten nach Italien. Das Unternehmen entschied das in Eigenregie, der Bund hätte sich eine bessere Absprache gewünscht. Philipp Felber-Eisele

Sollten eingestellt werden: Die Fahrten nach Italien der SBB. Hier ein Zug von Tilo an der Grenze bei Stabio. Foto: Davide Agosta (Keystone)

Eigentlich möchten die SBB als Symbol für Pünktlichkeit und Verlässlichkeit gelten. Am Dienstag löste der Bahnbetreiber dagegen Konfusion aus: Denn vollkommen überraschend meldeten die SBB am Morgen, dass sie ab diesem Donnerstag nicht mehr nach Italien fahren würden. Knall auf Fall wurden die Verbindungen nach Mailand und der Pendlerverkehr eingestellt. Die Vorlaufzeit für Betroffene war äusserst kurz. Das Tessin tobte.

Was war geschehen: Die italienische Regierung hatte unter anderem per Dekret festgelegt, dass bei den Passagieren Fieber gemessen werden solle. Und die SBB sahen sich nicht in der Lage, dies zu organisieren und die geforderten strengeren Kontrollen umzusetzen.