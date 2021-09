Erklärungen vom Tornadoexperten – Wie es zum Tornado in Kiel kam Am Mittwochabend wirbelte eine Windhose in Norddeutschland Menschen durch die Luft, es gab mehrere Verletzte. Sind solche Ereignisse in Zukunft häufiger zu erwarten? Andreas Jäger

Der Tornado fegte am Mittwochabend der Kieler Uferpromenade entlang. (29. September 2021) Video: Twitter

Eigentlich wollten sie nur auf der Kieler Förde rudern, da erfasste sie eine Windhose und riss sie ins Wasser: Mehrere Ruderer wurden am Mittwochabend gegen 18 Uhr von einem Tornado überrascht. Passanten sprangen in die Bucht, um die über Bord Gegangenen zu retten. Durch umherwirbelnde Gegenstände verletzten sich an der Uferpromenade einige Menschen, laut Angaben der Rettungskräfte vier davon schwer, weitere mittelschwer bis leicht. Insgesamt wurden sieben Menschen ins Spital gebracht.

Bevor die Augenzeugen an der Kiellinie genannten Promenade wussten, wie ihnen geschah, war der Wirbelsturm bereits in den Kieler Stadtteil Meimersdorf weitergezogen. Dort deckte die Windhose mehrere Dächer ab. Handyvideos deuten ausserdem darauf hin, dass es eine zweite Windhose in geringem Abstand zur ersten gegeben haben muss. Vorab waren zwar Starkregen und Sturmböen angekündigt worden. Vorwarnung über einen Tornado dieser Zerstörungskraft hatte es jedoch nicht gegeben.