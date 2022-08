Geldblog: Frage an Miss Finance – Wie finde ich den passenden Anbieter? Eine Leserin beschäftigt sich mit dem Thema Investieren – und fragt sich nun, wie sie den Einstieg am besten schafft. Das rät Finanzbloggerin Angela Mygind. Angela Mygind

Spielerischer Zugang: Manche Anbieter bieten einen Demo-Account an, um die Plattform kennenzulernen. Foto: Getty Images

Liebe Miss Finance, ich lese mich seit einiger Zeit ins Thema Investieren ein. Nun suche ich einen passenden Anbieter für meinen Einstieg. Es tummeln sich viele Anbieter auf dem Markt und für mich ist es schwierig, einen Überblick zu gewinnen. Ich möchte die Kontrolle gerne selbst übernehmen, bin mir aber nicht sicher, ob es mir nicht zu viel Aufwand wird. Leserinnenfrage von A.J.

Es gibt tatsächlich unzählige Möglichkeiten, Ihre Anlagen zu verwalten. Von der Hausbank bis zum Online-Broker, Robo-Advisor oder Plattformen, die nur via App zu bedienen sind – der Markt hat sich in den letzten Jahren bewegt und viele neue Angebote hervorgebracht. Hier finden Sie einige Kriterien, nach denen Sie eine Auswahl treffen können:

Mit oder ohne persönliche Beratung

Die Vielfalt des Angebots ist in etwa vergleichbar zwischen einem Einkauf im Selbstbedienungsladen und einem, in dem Sie rundum betreut werden. Während Sie bei Anbietern wie der Hausbank eine Beratung erhalten, Ihre Situation analysiert und ein Depot mit Ihnen gemeinsam zusammengestellt wird, gibt es auch Online-Broker, bei denen Sie alle diese Dinge selbst übernehmen. Ein Robo-Advisor ist eine Mischung: Sie erhalten bei der Zusammenstellung Ihres Portfolios online Unterstützung von einem Algorithmus.

Überlegen Sie, wie viel Zeit Sie tatsächlich aufwenden möchten.

Was sich besser eignet, ist sehr individuell und hängt mit Ihren Bedürfnissen zusammen. Sie erwähnen in Ihrer Frage den Respekt vor dem Aufwand. Dies ist eines der Kriterien, die Sie bei der Auswahl anwenden können. Seien Sie hier ehrlich mit sich selbst und überlegen Sie, wie viel Zeit Sie tatsächlich aufwenden möchten.

Welche Anlagen werden wie gekauft?

Es gibt noch einige weitere Kriterien, die Sie beachten können. Dazu gehört die Produktpalette des Anbieters und welche Anlageklassen Sie wünschen. Nicht alle Anbieter offerieren Investitionen in alle Anlageklassen. Weiter können Sie sich fragen, ob Sie die Investitionen jeweils selbst auslösen möchten, ob Sie regelmässige Zahlungen mittels Dauerauftrag ohne Ihr Eingreifen möchten (ein sogenannter Sparplan) – oder ob jemand für Sie die Transaktionen übernehmen soll.

Die Kosten vergleichen

Die preislichen Unterschiede der verschiedenen Anbieter sind sehr gross. Es lohnt sich, etwas Zeit in Vergleiche zu investieren. Die diversen Gebühren sind nicht immer so transparent, wie man es sich wünschen würde. Es gibt unzählige verschiedene Gebühren und Namen für diese Gebühren. Einige Anbieter sprechen von All-In-Fee, bei der aber nicht immer komplett alles eingeschlossen ist.

Lassen Sie sich die Kosten in jedem Fall genau erklären und schauen Sie sich verschiedene Anbieter an.

Grundsätzlich liegen die digitalen Angebote preislich tiefer als jene mit einem kompletten Beratungsservice. Dafür gibt es oft keine Filialen, sondern die Möglichkeit, Fragen über Chat, Telefon oder E-Mail einzureichen. Lassen Sie sich die Kosten in jedem Fall genau erklären und schauen Sie sich verschiedene Anbieter an. Vergleichsportale bieten Tests und Kostenübersichten an.

Schweiz oder Ausland?

Gerade online liest man sehr oft von den günstigen Gebühren der Anbieter im Ausland, verglichen mit den Schweizer Finanzdienstleistern. Tatsächlich sind die Kosten für Transaktionen und Depotführung teilweise massiv günstiger. Jedoch liegt Ihr Geld im Ausland und wird unter dem Recht des entsprechenden Landes verwaltet. Teilweise fehlen auch steuerkonforme Auszüge für die Schweizer Steuererklärung und es braucht deshalb manuelle Arbeit. Überlegen Sie sich, ob Sie für Ihr Depot eine ausländische oder Schweizer Bank bevorzugen, mit allen Vor- und Nachteilen, die die jeweilige Lösung mit sich bringt.

Bedienungsfreundlichkeit und Verständlichkeit

Entscheiden Sie sich für ein Produkt, bei dem Sie selbst Zugriff auf eine Plattform haben und sogar Transaktionen vornehmen, ist die Bedienungsfreundlichkeit und Verständlichkeit der Plattform ein wichtiges Kriterium. Gerade die neuen Anbieter haben moderne Plattformen, deren Bedienung teilweise sehr einfach und spielerisch ist. Aber auch hier gilt: keine Regel ohne Ausnahme.

Es gibt auch Anbieter, bei denen einem die Bedienung nicht so leicht von der Hand geht. Einige Anbieter erlauben es, dass Sie einen kostenlosen Demo-Account eröffnen. Dort können Sie mit fiktivem Geld erste Schritte wagen und den Markt beobachten. Vielleicht gibt Ihnen diese Möglichkeit mehr Sicherheit bei der Wahl des richtigen Anbieters.

Angela Mygind Infos einblenden Angela Mygind ist Direktionsassistentin und Finanzbloggerin. Dass viele Frauen das Thema Finanzen vernachlässigen, hat sie dazu bewogen, auf ihrem Blog und über Instagram über Frauen und Finanzen zu schreiben. Sie erklärt dabei, wie die Börsenwelt funktioniert und wie man sich mit Bedacht um die Altersvorsorge kümmert. Ihr Anliegen: Frauen für die Finanzwelt zu begeistern und Hemmschwellen abzubauen.

