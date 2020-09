Winterthurer Vorbeter vor Gericht – Wie gefährlich ist Azad M.? Einem in der Schweiz ansässigen Iraker droht eine harte Strafe wegen Terrordelikten. Ein Psychiater sieht Rückfallgefahr. Alles ein grosses Missverständnis, sagt dagegen der Beschuldigte. Thomas Knellwolf , Kurt Pelda

Azad M. verkehrte in der heute geschlossenen An’Nur-Moschee in Winterthur. Foto: Urs Jaudas

Für den Mann mit dem schwarzen Kapuzenpulli, der schwarzen dicken Brille und dem dichten schwarzen Bart könnte es bald eine der schwersten Freiheitsstrafen wegen Jihadismus in der Schweiz absetzen. Doch Azad M. wehrt sich dagegen auf besondere Art.

«Alles nur Gerede», sagte er am Dienstag vor dem Bundesstrafgericht immer wieder, «haltloses Gerede.» Und wiederholt fügte er hinzu: «Ich wusste, dass mein Auto überwacht wurde.» Und: «Ich wusste, dass ich hier einmal sitzen werde.»

Damit wollte der 52-jährige Kurde aus dem Irak die Inhalte der abgehörten Gespräche und der sichergestellten Nachrichten sowie Chats erklären, die ihn schwer belasten. Gestützt auf diese Beweismittel hat die Bundesanwaltschaft Azad M. nicht nur als Sozialhilfebetrüger, Terrorfinanzierer und -rekrutierer dargestellt, sondern auch als eine Autoritätsperson im IS, als einen, der zu Terroranschlägen angestiftet habe.

Persönlichkeit gestört

Der ehemalige Vorbeter der Winterthurer An’Nur-Moschee betonte aber immer und immer wieder: Er habe nie etwas Schlechtes gewollt, nur viel geschwatzt. Dazwischen gab aber ein forensischer Psychiater eine Expertise ab. Diese könnte das Aussageverhalten des Beschuldigten erklären. Der Psychiater diagnostizierte beim Beschuldigten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. «Das Bild des fälschlicherweise Beschuldigten hat sich so verfestigt», führte er aus, «dass wohl kein konstruktiver Therapieprozess möglich ist.» Auch deshalb bestehe ein hohes Rückfallrisiko.

Azad M. lebt seit über zwei Jahrzehnten in der Schweiz. Davor war er gemäss eigener Aussage Schmuggler im Iran und Schlepper in der Türkei. Im Irak habe er Militärdienst geleistet und auch bei den kurdischen Unabhängigkeitskämpfern, den Peshmerga, mitgekämpft. In der Schweiz versuchte M. es dann als Türsteher und arbeitete auch einmal in einem Brockenhaus, aber meistens war er arbeitslos, lebte von den Zuwendungen seiner langjährigen Gattin oder vom Sozialamt. Bei seiner Verhaftung vor drei Jahren war er in einem Asylheim im thurgauischen Eschlikon untergekommen.

Anfänglich Drogendelikte, später Sozialhilfe

Gemäss dem Psychiater hat M. es nie geschafft, «aus seiner sozial randständigen Position herauszukommen». Zu Beginn seines Aufenthalts in der Schweiz sei er sogar in die kriminelle Szene abgerutscht. Zu Beginn seien es Drogendelikte gewesen. Doch nach einem längeren Aufenthalt bei Verwandten in Schweden in den Jahren 2009 und 2010 ist er gemäss seiner inzwischen geschiedenen Gattin wie verwandelt, ja radikalisiert zurückgekehrt. «Er war nicht mehr derselbe», sagte die Frau aus.

2016 soll M. laut Bundesanwaltschaft wieder geheiratet haben, Fatimah H., eine im Libanon lebende syrische Witwe. – per Videotelefonie. M. wirft den Schweizer Behörden vor, seine neue Gattin, die er nur über Internet und Telefon kennt, im Libanon ans Messer geliefert zu haben. Der Nachrichtendienst habe Fatimah H. via Schweizer Botschaft in Tripolis beim libanesischen Geheimdienst angeschwärzt. Die Schweizer hätten behauptet, dass seine Ehefrau einen Selbstmordanschlag verüben wolle. Deshalb habe Fatimah H. drei Monate lang unschuldig im Gefängnis gesessen. Falls seine Frau wirklich ein Attentat geplant hätte, dann wäre ihr vor der Verhaftung genügend Zeit dafür geblieben, dieses auszuführen, sagte er. Das habe sie aber eben nicht getan.

Schwierige Ausweisung

Auf dieser Logik und dem «Geschwätz» baute M. über weite Teile des ersten Verhandlungstags seine Verteidigungsstrategie auf. Ob er einen in Finnland lebenden Kurden und dessen Cousins angestiftet habe, sich dem IS anzuschliessen, lautete eine Frage. Wenn dem so wäre, würde der Mann wohl nicht bis heute in Finnland leben, lautet die Antwort.

Facebook-Profile und Chat-Gruppen auf Telegram, über die Azad M. die IS-Ideologie verbreitet hat? Unsinn, das seien Profile und Gruppen gewesen, die vom kurdischen Geheimdienst im Irak gegründet worden seien, um Leute in eine Falle zu locken und zu verhaften. Dass er andere zu Anschlägen anstiften wollte und sie aufforderte, Schläferzellen zu gründen? «Alles leeres Gerede», sagt der Beschuldigte.

Der Fall des An’Nur-Vorbeters ist bereits das dritte Jihad-Verfahren gegen Iraker in der Schweiz. Zwei davon sind bereits abgeschlossen: In einem Fall wurde ein kurdisch-irakischer Al-Qaida-Propagandist aus Basel verurteilt, im anderen drei Angehörige der sogenannten Schaffhauser IS-Zelle. Sie alle kassierten Freiheitsstrafen zwischen drei und über vier Jahren. Ausgeschafft werden konnte keiner, weil sie im Irak an Leib und Leben gefährdet wären.

Bei Azad M., dem der Bund die Aufenthaltsbewilligung ebenfalls entziehen will, dürfte es kaum einfacher werden. Der Prozess gegen ihn wird am Mittwoch mit den Plädoyers fortgesetzt.