Corona-Medienkonferenz des BAG - «Delta ist bereits eine Herausforderung, Omikron trübt die Aussichten weiter»

Besteht auch Grund zur Hoffnung?

Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Variante B.1.1.529 wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag als «sehr hoch» eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Auch der deutsche Experte Christian Drosten zeigt sich in Interviews besorgt. «Keiner kann im Moment sagen, was da auf uns zukommt. Das Einzige, was man mit Wirklichkeit sagen kann: Es ist besser, wenn man geimpft ist. Es ist noch besser, wenn man geboostert ist.»

Aber der Grundtenor bleibt: Welche genauen Auswirkungen die Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 hat, ist noch nicht vollumfänglich geklärt worden. Um das festzustellen, wird es auch noch eine gewisse Zeit dauern.

Und weil das so ist, besteht auch Hoffnung. Bisher ist unklar, ob sie gefährlicher ist als die Variante Delta. Der südafrikanischen Ärztin Angelique Coetzee zufolge gibt es Anzeichen, dass eine Omikron-Infektion nur zu leichten Symptomen führt. Bei der Untersuchung von rund 30 Patienten in Pretoria habe sie zwar ungewohnte, aber nur milde Symptome festgestellt, sagte sie der AFP. Die meisten Infizierten seien Männer unter 40 Jahren gewesen. Sie hätten vor allem unter «extremer Müdigkeit» gelitten. Alle hätten sich wieder erholt, ohne ins Spital zu müssen.

Schnell reagiert haben auch die Chemiekonzerne. Biontech hat bereits eine Prüfung seines Vakzins eingeleitet und will es gegebenenfalls anpassen. Erste Ergebnisse sollen nach Angaben des Mainzer Pharmaunternehmens in spätestens zwei Wochen vorliegen. Das US-Unternehmen Moderna kündigte an, eine spezielle Auffrischungsimpfung gegen die Omikron-Variante zu entwickeln.