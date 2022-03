Geschichtslektionen in Kriegszeiten – Wie gehen Jugendliche mit all den Kriegsbildern in ihren Feeds um? Der Krieg in der Ukraine ist auch in der Sek im Zürcher Schulhaus Döltschi ein Thema. Ein Besuch in einem Geschichtsunterricht, der länger dauert und anders strukturiert ist als gewöhnlich. David Sarasin Dominique Meienberg (Fotos)

Lehrer Christian Thörig schreibt jene Worte auf die Wandtafel, die im Unterricht zur Sprache kommen. Foto: Dominique Meienberg

Die Stichworte, die Christian Thörig an diesem Morgen an die Wandtafel schreibt, haben das Gewicht von Geschichtsbüchern: Solidarität, Entmilitarisierung, Flucht, Nato, Untergang der Sowjetunion. Es ist die erste Stunde Geschichtsunterricht am Freitagmorgen im Schulhaus Döltschi im Zürcher Quartier Friesenberg.