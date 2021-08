«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie geht es nun weiter in Afghanistan? Die Taliban haben Kabul eingenommen, viele Menschen versuchen verzweifelt, das Land zu verlassen. Was bleibt übrig von den vergangenen 20 Jahren? Und welche Rolle spielt nun die Schweiz? Mirja Gabathuler , Christof Münger als Gast

Ein Talibankämpfer vor dem internationalen Flughafen in Kabul. Am Montag stürmten Tausende Menschen das Rollfeld – in der Hoffnung, aus der eroberten Stadt zu entkommen. Foto: Rahmat Gul (Keystone, AP Photo)

Es ging rasch, viel rascher als erwartet. In einem Blitzkrieg eroberten die Taliban Afghanistan zurück. Zuletzt marschierten sie im Präsidentenpalast in Kabul ein. Da war der Präsident bereits geflohen – und hatte damit den Machtwechsel zementiert. Am Flughafen in der Hauptstadt Kabul kam es zu dramatischen Szenen, als Afghaninnen und Afghanen verzweifelt versuchten, das Land zu verlassen. Nach dem Truppenabzug der Amerikaner scheinen 20 Jahre Aufbauarbeit innert weniger Tage dahin zu sein.

Weshalb konnte die afghanischen Streitkräfte, jahrelang von der Nato unterstützt und ausgebildet, den Taliban am Ende so wenig entgegensetzen? Weshalb hat man die Lage international so falsch eingeschätzt? Was ist nun von den neuen Herrschern in Afghanistan zu erwarten? Und was kann die Schweiz in dieser Krise ausrichten? Darüber spricht Christof Münger, Ressortleiter International bei Tamedia, in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos».

