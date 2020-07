Frage: Wie überwachen Sie die hunderten Quarantäne-Fälle?

Es ist nicht möglich zu kontrollieren, sagte Rickli. Sie appelliere an die Vernunft. «Aber wir haben auch schon die Polizei avisiert», so Rickli. Es sind also auch schon Contact Tracer – also Polizisten – persönlich an Wohnorte von renitenten Personen gegangen. «Sie wurden aufgefordert, den Contact Tracern ihre Handynummer mitzuteilen», sagte Meier. So können die Virusdetektive alle paar Tage anrufen und fragen, wie es geht.