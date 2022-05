Mamablog: Whataboutism – Wie geht man gegen Elternwelt-Erklärerinnen vor? Im Netz, auf Spielplätzen oder im Supermarkt: Überall werden Mütter und Väter ungefragt mit Meinungen und Belehrungen bombardiert. Das nervt. Marah Rikli

Je nachdem, wie oft und auf welche Art man Besserwisser-Kommentaren ausgesetzt ist, können sie Eltern krank machen, behauptet Autorin Marah Rikli. Foto: Getty Images

Vor ein paar Wochen postete ich aus Recherchegründen auf meinen sozialen Medienkanälen: «Wer hat Erfahrung mit spielzeugfreiem Kindergarten in der Suchtprävention?». Ähnlich wie damals, als ich kurz nach der Geburt meines ersten Sohnes in einem Babyforum die Frage stellte, was für ein «Nuggi» andere Eltern empfehlen und mir sogleich erklärt wurde, wie schlecht «Nuggis» sind und auch Schoppen und wenn wir schon dabei sind auch Windeln oder Kitas – gab es auch auf meine Spielzeugfrei-Frage erst einmal keine Antwort, sondern eine kritische Gegenfrage: «Sind Kindergarten-Kinder nicht etwas klein für suchtpräventive Massnahmen?». Jemand anders kommentierte trotz Augenzwinker-Smiley sichtlich angespannt: «Jetzt gehören also Spielzeuge auch ‹gecancelt›? Böse, böse Spielzeugindustrie!» Und ein weiterer «Facebook-Freund» kommentierte, natürlich ebenfalls ohne auf meine Frage nach der Erfahrung mit dem spielzeugfreien Kindergarten einzugehen: «Die beste Suchtprävention ergibt die Familie und die Erziehungsmethodik.» Immerhin antwortete der grösste Teil konstruktiv auf meine Frage.