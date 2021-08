Besuch in Eder’s Eichmühle – Wie ging Tête-à-Tête noch mal? Nach ewig langer Zeit geniessen die Eltern wieder einmal ein kinderloses Date. Der Landgasthof hoch über Wädenswil bietet dafür den passenden Rahmen. Meinung Emil Bischofberger

Prächtiger Garten: Die grossen Bäume und der Springbrunnen sorgen für eine ruhige Stimmung. Fotos: Dominique Meienberg

Wie lange es dauert, bis wir beim omnipräsenten Thema angekommen sind? Gerade mal zwei oder drei Schlückchen vom Rosé-Prosecco (12 Fr.), den wir uns zum Start in den Abend gönnen. Dann kommt die Sprache auf Kind 2 oder Kind 3, so genau ist das im Rückblick nicht mehr nachzuvollziehen.

Dabei wollten wir doch endlich die Zeit zu zweit geniessen, über alles reden – nur ausnahmsweise nicht über die Kinder. Haben wir das schlicht verlernt? Es ist gut zwei Jahre her, seit wir Eltern letztmals zu zweit losgezogen sind. Kind 3 hatte anfänglich Mühe gehabt einzuschlafen, weshalb Mama und Papa abends nie gemeinsam weggingen. Und als das Problem behoben war, kamen Corona und die geschlossenen Restaurants. Und das Leben ganz generell.

Das Comeback unserer Datenight wollen wir zelebrieren. Unsere Wahl fällt deshalb nicht auf die Pizzeria um die Ecke, sondern auf das Restaurant Eder’s Eichmühle, das hoch über Wädenswil in einem alten Bauernhaus untergebracht ist und neben der Küche auch für den luftigen Garten bekannt ist.

Restaurant Eder’s Eichmühle Infos einblenden — Preis-Leistungs-Verhältnis Plaketten von «Gault Millau» und «Michelin» bringen gehobene Preise mit sich. Allerdings sind sie stimmig mit dem Gesamterlebnis: Die Menüs kosten von 95 (4 Gänge vegetarisch) bis 165 Franken (5 Gänge mit Fisch und Krustentieren). — Ambiance Bei unserem Besuch unter der Woche sind im Garten unter den grossen Bäumen fast alle Tische besetzt. Es herrscht trotzdem eine ruhige Stimmung, dafür sorgen das viele Grün rundherum sowie der leise plätschernde Springbrunnen. — Service Die Gänge werden in einem angenehmen Rhythmus serviert, sodass man nicht in Versuchung kommt, dazwischen übermässig viel Brot ins Olivenöl zu tunken. Die Gastgeberin balanciert gekonnt zwischen zuvorkommend und entspannt-jovial. — Adresse und Öffnungszeiten Eichmühle 2, Wädenswil. Mittwoch bis Samstag: 11.30–15 und 18.30–23.30 Uhr. Sonntag: nur mittags geöffnet. Montag und Dienstag geschlossen. Betriebsferien vom 30. August bis 21. September. Zur Website

Weit herum bekannt, wie wir feststellen müssen: Beim ersten Reservationsversuch Ende Juli sind die Tische draussen für die ganze Woche ausgebucht, mit etwas mehr Vorlauf klappt es dann im August.

Von französischen und anderen Einflüssen

Wir entscheiden uns für das Geniesser- (4 Gänge, 120 Fr.) sowie das Fisch- und Krustentiermenü (5 Gänge, 165 Fr.). Chef de Cuisine Jürgen Eder hat sich der französischen Küche verschrieben. Deren Einfluss ist bei mehreren Gängen deutlich spürbar, etwa bei der Crevetten-Bisque, beim von krossen Kartoffelfäden umwickelten Loup de Mer oder beim Finale, dem Dessert mit pochierten Aprikosen und Lavendeleis. Eder ist jedoch auch anderen Küchen gegenüber offen, was er etwa mit der zum Auftakt servierten Ceviche beweist, bei der uns seine begleitende Deklination der Tomate in verschiedenen Spielarten und Nuancen besonders mundet.

Die Weinbegleitung (4 Gläser, 47 Fr.) bestellen wir nur einmal – jemand muss ja auch noch heimfahren. Staunen lässt uns da der Sauvignon blanc, von dem die Gastgeberin grosszügig einschenkt, damit es für uns beide zum Probieren reicht. Der Weisswein aus dem Friaul duftet so stark nach Holunderblüten, dass man im ersten Moment glauben könnte, da sei Sirup beigemischt worden.

Wenn der Sommerlook plötzlich fehl am Platz ist

Während zweier Stunden sind wir so sehr mit Essen und Trinken beschäftigt, dass für einen Moment die Kinder aus unserem gedanklichen Fokus verschwinden. Oder zumindest etwas in den Hintergrund rücken. Kurz: Wir geniessen dieses Tête-à-Tête.

Bunt begleiteter Zander: Bei der Ceviche sind die Tomatenvariationen mehr als nur Beigemüse.

Kann man in diesem Moment ohne Kitschvorwurf von einem «seligen Lächeln» schreiben? Jedenfalls bestellen wir mit einem solchen im Gesicht die Rechnung – und sind froh darüber, dass wir diese prompt begleichen können. Denn unser legerer Sommerlook hat sich an diesem 30-Grad-Tag zwar bewährt. Doch jetzt, nachdem die Sonne ganz verschwunden ist, kommen, wie in den meisten grünen Garten: die Mücken!

In der wöchentlichen Gastrokolumne Bon App lesen Sie unsere Urteile über die Erlebnisse in Zürcher Restaurants.

Emil Bischofberger berichtet seit 2006 für den «Tages-Anzeiger» über Sport und andere Themen. @bischofberger

Fehler gefunden?Jetzt melden.