Food-Waste vs. unzufriedene Gäste – Wie gross sollen Portionen sein? Ob beim klassischen «Menü 1» oder beim Mehrgänger im Gourmetlokal – es ist umstritten, wie viel man der Kundschaft auf den Teller laden soll. Daniel Böniger

Das ist definitiv zu wenig: Eine Erbse pro Teller und Gast. Foto: Getty Images, iStockphoto

Das eher unbekannte Restaurant Casanova in Baden kam jüngst in die Schlagzeilen. Gastgeber Sulman Ghauri verrechnet seinen Gästen nämlich 5 Franken zusätzlich, wenn sie ihren Teller nicht leer essen. Wohlgemerkt, es handelt sich um ein preiswertes indisches Buffetangebot über Mittag, wo die Kundschaft selber bestimmt, wie viel sie schöpfen will.