Das war eine gute Entscheidung des Archäologen Howard – sein ganzer Name sei hier wegen des Quiz nicht verraten: Er liess seinen Fund im November 1922, das Grab des Pharaos Tutanchamun, ganz genau von Harry Burton fotografieren.

Auf diese Bilder stützt sich die Ausstellung rund um den ägyptischen Herrscher. So können die Besucher in Oerlikon das Öffnen der zwei Grabkammern exakt so erleben, wie es Howard im Tal der Könige tat. Die Ausstellung enthält wohlgemerkt keine Originale. Die rund 1000 Exponate, darunter natürlich auch die berühmte goldene Maske, sind Repliken. Der Faszination sollte dies aber keinen Abbruch tun.

Fr 10.7. Bis So 1.11.

Halle 622, Therese-Giehse-Str. 10

Infos: www.tut-ausstellung.ch