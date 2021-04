Die Ausgangslage

In den vergangenen Wochen hat sich die Führungskrise beim FCB zugespitzt: David Degen erklärte sich am vergangenen Montag zum neuen Besitzer, während (Noch-)Präsident Bernhard Burgener und der Club dies dementierten. Am Freitag erklärte dann Degen seine Sicht der Dinge im Interview mit dieser Zeitung.

Nach dem Chaos der letzten Wochen in der Führungsebene beim FC Basel kann die Mannschaft nach der Länderspielpause mit einem Sieg zumindest auf sportlicher Ebene für etwas Ruge sorgen. Der FCB kann heute mit drei Punkten gegen Vaduz Servette vom zweiten Tabellenplatz verdrängen. Bei einem Remis würde der FC Basel weiter auf dem fünften Rang stehen. Vaduz im Gegenzug reicht ein Punkt, um den letzten Platz in der Super-League-Tabelle an den FC Sion abzugeben.