Ein Zeichen des Respekts für Schwarze Wähler und ein wahltaktischer Zug zugleich: Joe Biden schlägt Kamala Harris als Vizepräsidentin vor. Foto: Adam Schultz/Biden Campaign (Keystone)

Joe Biden hat sich entschieden: Der demokratische Präsidentschaftskandidat zieht mit Kamala Harris an seiner Seite in die Wahl gegen Donald Trump. Die 55-jährige Senatorin aus Kalifornien wird damit zur ersten schwarzen Frau, die von einer der grossen Parteien als Vizepräsidentin vorgeschlagen wird. In einer Zeit, in der die USA eine schmerzhafte Debatte über Rassismus führen, ist das ein wichtiges Signal – ein historisches. Vor allem aber steigert Bidens Entscheidung die Chancen der Demokraten, die Wahl gegen Trump zu gewinnen.

Dass Biden eine Frau an seine Seite holen würde, hatte er schon im Frühling versprochen. Dass es wohl eine schwarze Frau werden würde, hatte sich spätestens seit den Protesten gegen Polizeigewalt abgezeichnet, die nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd überall im Land losgebrochen waren. Biden stand unter grossem Druck aus den eigenen Reihen, eine Schwarze zu nominieren – und das zu Recht.

Viel zu lange handelten demokratische Politiker so, als hätten sie die Stimmen der schwarzen Wähler bereits in der Tasche, besonders die Stimmen der schwarzen Frauen. Hillary Clintons Niederlage hat den Demokraten gezeigt, dass das nicht so ist. Wollen die Demokraten Trump bezwingen, können sie nicht leisten, dass noch einmal so viele schwarze Wähler zuhause bleiben wie vor vier Jahren. Bidens Wahl von Harris ist deshalb ein Zeichen des Respekts für diese Wählergruppe und ein wahltaktischer Zug zugleich.

Weg über die politische Mitte

Harris bringt für das Amt der Vizepräsidentin reichlich politische Erfahrung mit. Sie war lange Jahre Staatsanwältin, 2010 wurde sie zur Generalstaatsanwältin von Kalifornien gewählt. Im US-Senat, in dem sie seit 2016 als einzige schwarze Frau sitzt, machte sich Harris einen Namen als geschickte Rednerin – ein Talent, das ihr allerdings bei ihrer eigenen, frühzeitig gescheiterten Präsidentschaftskandidatur nicht viel nützte.

Enttäuschen wird die Nominierung von Harris jene Teile der progressiven Basis, die in ihr eine Vertreterin des verhassten Justizwesens sehen. Damit kann Biden wohl leben. Ihm scheint wichtiger zu sein, dass Harris politisch zu ihm passt: Sie gehört eher zum moderaten Flügel der Partei und polarisiert wenig. Für Trump und seine Mitstreiter wird es damit schwieriger werden, Biden als Marionette von linksextremen Kräften darzustellen, wie sie das zunehmend versuchen. Mit Harris sucht Biden den Weg über die politische Mitte.

Die Bedeutung des «Running Mate»

Die Bedeutung des «Running Mate» wird von Medien und Politdeutern tendenziell überschätzt. Es gibt wenig historische Belege dafür, dass die Wähler ihre Entscheidung davon abhängig machen, welche Person ein Präsidentschaftskandidat zu seinem Vize machen will. Im Fall Bidens ist die Ausgangslage allerdings speziell, weil er an seinem ersten Amtstag 78 Jahre alt wäre – so alt wie kein Präsident zuvor. Das Sprichwort, wonach ein Vizepräsident jeweils nur einen Herzschlag vom mächtigsten Amt entfernt ist, erhält damit eine ganz neue Bedeutung.

Biden hat zudem schon durchblicken lassen, dass er sich als Mann des Übergangs sieht und wohl eher nicht für eine zweite Amtszeit antreten würde. Gut möglich also, dass Biden mit Harris nicht nur seine künftige Vizepräsidentin erkoren hat. Sondern gleich auch noch die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten.