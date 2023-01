Verkaufsstart von «Spare» – Wie Harry und Meghan Millionen verdienen Bücher, Fernsehen und Podcasts – der Herzog und die Herzogin von Sussex sind auf Aufmerksamkeit angewiesen, um ihren teuren Lebensunterhalt allein zu bestreiten. Jon Mettler

Prinz Harry und Ehefrau Meghan bei einem gemeinsamen Auftritt in Den Haag. Foto: Peter Dejong (Keystone)

Seit heute Dienstag liegen die Memoiren von Prinz Harry offiziell in den Buchläden auf, auch in der Schweiz. Nach der Trennung des Herzogs von Sussex und seiner Frau Meghan vom britischen Königshaus Anfang 2020, dem aufsehenerregenden Fernsehinterview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey und der sechsteiligen Serie beim Streamingdienst Netflix ist der Verkaufsstart des neuen Buchs ein weiterer Eckpunkt in der öffentlichkeitswirksamen Familienfehde.

Bereits seit Tagen sorgt das Werk für Schlagzeilen, weil es in Spanien zu früh in den Handel kam. Der 38-Jährige nutzt die Aufmerksamkeit, um seine Unabhängigkeit finanzieren zu können. Seitdem er sich vom britischen Königshaus losgesagt hat, muss er den Lebensunterhalt für sich und seine Familie in Kalifornien selbst bestreiten. Für den luxuriösen Lebensstil sind lukrative Einnahmen nötig.

Aufgrund von eigenen Aussagen und Medienberichten lässt sich rekonstruieren, dass Harry und Meghan seit dem Umzug in die USA geschätzte Einkünfte von umgerechnet bis zu 156 Millionen Franken erzielten. Diese setzen sich aus Deals zusammen, welche die beiden als Ehepaar abgeschlossen haben. Hinzu kommen Vermögenswerte, die Meghan und Harry vor ihrer Heirat angehäuft haben.

Netflix

Am 8. Dezember 2022 veröffentlichte Netflix die ersten drei Teile der Dokumentarserie über Prinz Harry und Ehefrau Meghan. Foto: Jacob King (AP Photo)

Meghan und Harry haben über ihre Produktionsfirma Archewell Productions einen Mehrjahresvertrag mit dem Streamingdienst Netflix abgeschlossen. Das auf die Filmbranche spezialisierte Onlineportal Deadline schätzt den Wert des Geschäfts auf umgerechnet 92 Millionen Franken. Der Vertrag sieht vor, dass die zwei für Netflix Dokumentarserien, Spielfilme und Kindersendungen produzieren.

Bereits herausgekommen ist im Dezember 2022 die Serie «Harry & Meghan», in der die beiden über die Gründe ihres Wegzugs aus England auspacken.

Buchverlag Penguin

Die Memoiren von Prinz Harry mit dem englischsprachigen Originaltitel «Spare» erscheinen in sechzehn Sprachen. Foto: Andy Rain (EPA)

Im Juli 2021 gab Prinz Harry bekannt, mit dem New Yorker Verlagshaus Penguin Random House einen Buchvertrag unterschrieben zu haben. Das TV-Unterhaltungsmagazin «Entertainment Tonight» lieferte die Details: Für vier Bücher erhält Prinz Harry ein Gehalt von 32,2 bis 36,8 Millionen Franken.

Das erste Buch mit dem Titel «Spare» – auf Deutsch «Reserve» und eine Anspielung auf seine langjährige Position als Nummer zwei des britischen Königshauses – ist am 10. Januar 2023 in den Handel gekommen.

Spotify

Mit dem Musikstreamingdienst haben Harry und Meghan einen Dreijahresvertrag für rund 27,6 Millionen Franken abgeschlossen. Allerdings zeigte sich das Management der Plattform verärgert darüber, dass das Paar im Jahr 2021 keinen einzigen Inhalt in Form von Podcasts herausbrachte. Spotify «nahm sich der Sache an» und stellte dazu Harry und Meghan ein eigenes Produzententeam zur Seite, wie die britische Boulevardzeitung «The Sun» berichtete.

Haben Sie vor, Harrys Memoiren zu lesen? Ja. Nein. Ich überlege es mir. Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Der sanfte Druck zeigte Wirkung: Im vergangenen Jahr veröffentlichte Meghan dreizehn Podcasts, in denen sie sich mit profilierten Frauen wie Tennisspielerin Serena Williams und Popstar Mariah Carey unterhielt.

Meghans Vermögen

In ihrer Zeit als Schauspielerin soll Meghan gemäss der Website Knownetworth.com rund 4,6 Millionen Franken verdient haben. Zuletzt soll sie für ihre Rolle in der TV-Serie «Suits» 46’000 Franken pro Episode erhalten haben. Für ihr Mitwirken in den beiden Filmen «Remember Me» und «The Candidate» aus dem Jahr 2010 soll sie 331’351 Franken eingenommen haben.

Erbe von Prinzessin Diana

Prinzessin Diana posiert im Februar 1996 in einer pakistanischen Krebsklinik vor der britischen Fahne. Foto: John Giles (EPA)

Die verstorbene Prinzessin von Wales hat ihren beiden Söhnen William und Harry ein geschätztes Vermögen von 9,2 Millionen Franken hinterlassen. «Ich habe, was meine Mutter mir hinterlassen hat, und ohne das hätten wir das (die Trennung vom Königshaus, die Red.) nicht tun können», sagte Harry im März 2021 im Interview mit Oprah Winfrey.

Sold aus Militärdienst

Prinz Harry diente als Pilot von Militärhelikoptern in Afghanistan. Foto: John Stillwell (AP Photo)

Harry hat von 2005 bis 2015 beim britischen Militär gedient, zuletzt als Offizier im Range eines Hauptmanns. In dieser Zeit dürfte er einen Sold von insgesamt 460’200 Franken bezogen haben.

Teures Anwesen in Kalifornien

Nebst den Einnahmen ist jedoch auch durchgesickert, was für Ausgaben Harry und Meghan haben. Ihr neues Anwesen im kalifornischen Montecito mit neun Schlafzimmern und sechzehn Badezimmern hat 13,4 Millionen Franken gekostet. Die jährlichen Zusatzausgaben für Sicherheitsdienst, Gärtner und Hausverwaltung beziffert die Zeitung «Daily Mail» auf 4,8 Millionen Franken.

Aus der eigenen Tasche bezahlten die Eheleute ebenfalls die Renovation des Frogmore Cottage in Windsor, wo es vor dem Bruch mit den Royals wohnte. Die Kosten beliefen sich auf etwa 2,7 Millionen Franken.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Mehr Infos @jonmettler

Fehler gefunden?Jetzt melden.