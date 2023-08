Geldberater: Ärgernis für Immobilienbesitzer – Wie hoch darf der Eigenmietwert sein? Bei der Festlegung des Eigenmietwertes gibt es kantonale Unterschiede – gemäss Bundesgericht muss er mindestens 60 Prozent der marktüblichen Miete betragen. Martin Spieler

Falsche Anreize: Der Eigenmietwert variiert von Kanton zu Kanton – und setzt Anreize zum Schulden machen. Illustration: Christina Baeriswyl

Vor rund zwei Jahren habe ich in Küssnacht am Rigi eine neue, sehr schöne 4,5 Zimmerwohnung gekauft zum Preis von 1.5 Millionen Franken. Nun stellt sich für uns die Frage, wie der Eigenmietwert der Eigentumswohnung berechnet wird. Meiner Meinung nach ist der Eigenmietwert von 3 Prozent vom Kaufpreis absolut zu hoch, wie dies vom kantonalen Steueramt Schwyz vorgeschlagen wird. Ich bin der Meinung, dass der jährliche Eigenmietwert nicht höher als 18’500 Franken sein sollte, da wir unsere neue schöne Eigentumswohnung selber bewohnen und nicht vermieten. Liege ich mit meiner Vorstellung richtig? Vermutlich ist die Rechtslage in allen Kantonen unterschiedlich und wird aus diesem Grunde auch sehr unterschiedlich angewendet. Leserfrage von P.C.