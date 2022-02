Angriffe auf die Emirate – Wie Huthi-Raketen das Idyll in Abu Dhabi zerstören Die jemenitischen Rebellen beschiessen die wohlhabende und bisher sichere Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Doch reden darf man darüber nicht. Dunja Ramadan

Niemand darf an der glitzernden Fassade rütteln: Wer Bilder der Raketenangriffe verbreitet, riskiert scharfe Sanktionen. Foto: Karim Sahib (AFP)

Immer wenn ein neues Bittgebet in ihrer Timeline erscheint, weiss die junge Frau, dass es wieder einen Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz gegeben haben muss. «Möge Allah unser geliebtes Land, die Vereinigten Arabischen Emirate, beschützen», heisst es dann. Mit ihrem Namen will die in Dubai lebende Deutsche nicht in die Zeitung, es sei ja schon gefährlich, sein Handy in den dunklen Himmel von Abu Dhabi zu halten.