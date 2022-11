Essay zu Bagger, Presslufthammer & Co – Wie ich lernte, die Baustelle vor meinem Haus zu lieben Seit vier Jahren sind Baustellen die steten Begleiter im Leben unseres Autors. Er hält es kaum mehr mit ihnen aus. Doch ohne sie auch nicht. Finn Schlichenmaier (Das Magazin)

Die sonderbare Ästhetik von Bauarbeiten Die Fotos zu diesem Text stammen vom US-Künstlers Daniel Everett (siehe Box). Foto: Daniel Everett

Es ist etwa acht Uhr morgens, dröhnender Lärm weckt mich. In Stössen kommt zuerst das Geräusch, dann, mit kurzer Verzögerung, geht ein Beben durch Wände und Böden. Ich springe aus dem Bett, gehe ans Fenster und sehe eine gigantische Maschine, mindestens fünfzehn Meter hoch, die sich am Boden der Baustelle gegenüber zu schaffen macht. Wie unbeteiligt sitzt sie auf ihren Raupen und treibt ihren stählernen Rüssel in die Erde, dass die Wände wackeln.