Im Ausland gestrandete Schweizer erhalten konsularischen Schutz

Das Aussendepartement kämpft an vielen Fronten gegen das Coronavirus. Neben den bereits 16 durchgeführten Sonderflügen sind fünf weitere Transporte in Durchführung oder bestätigt. Für gestrandete Personen bietet die Schweiz im Ausland konsularischen Schutz an.

«Nicht alle Schweizer Reisende können zurückgeflogen werden», schreibt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) in einer Mitteilung vom Freitag. Die Schweizer Vertretungen im Ausland und die Konsularische Direktion stellten sich deshalb auf einen starken Anstieg von Schutzmassnahmen ein.

Die 170 Aussenvertretungen der Schweiz sind laut dem Bund ein wichtiges Instrument der Krisenbewältigung. Sie böten neben der Organisation der Repatriierung weitere Unterstützung für Auslandschweizer und blockierte Schweizer.

Einsatz für Schweizer Wirtschaft

Die Schweiz hilft im Ausland auch finanziell im Kampf gegen das Coronavirus. Die Soforthilfe der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) hat nach eigenen Angaben 18 Millionen Franken bereitgestellt. Dieses Geld fliesst an Uno-Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation WHO sowie an die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und lokale Gesundheitssysteme.

Verschiedene Bundesämter planen ausserdem Hilfslieferungen nach China und Nepal. Laut EDA gibt es verschiedene Anfragen von Staaten, die Geräte, Schutz- und Hygienematerial oder Desinfektionsmittel benötigen.

Mittel- und langfristig würden rund 40 Millionen Franken innerhalb der Rahmenkredite für andere Zwecke verwendet, schreibt der Bund. Es würden mehr Mittel für die Gesundheit und Stärkung der Widerstandsfähigkeit in Entwicklungsländern eingesetzt.

Wichtige Zusammenarbeit

«Covid-19 macht vor Landesgrenzen nicht Halt», schreibt das EDA weiter. Die rasche Krankheitsentwicklung und die massiven wirtschaftlichen Konsequenzen machten eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Staaten unabdingbar. Das sei «ein entscheidender Faktor des Krisenmanagements».

Die Schweiz habe bereits verschiedene Erfolge verbuchen können. So hätten etwa Warenlieferungen an der Grenze deblockiert und der Grenzgängerverkehr sichergestellt werden können. Zudem hätte zahlreichen Schweizerinnen und Schweizer im Ausland geholfen werden können.

Tausende Anfragen

Bis am Freitag sind nach Angaben des Bundes 2100 Schweizer Staatsangehörige sowie 1600 Ausländerinnen und Ausländer - inklusive in der Schweiz wohnhafte - aus dem Ausland nach Hause transportiert worden. Umgekehrt wurden mehr als 800 Schweizerinnen und Schweizer von ausländischen Partnerstaaten ausgeflogen.

Damit diese Operation gelinge, seien verschiedene Stellen personell aufgestockt worden, schreibt das EDA. Im operationellen Krisenmanagement arbeiten aktuell 60 statt 25 Personen. Auch das Helplinepersonal wurde von 15 auf 80 Personen aufgestockt.

Seit Mitte März seien rund 20'000 Anfragen per Telefon und Mail eingegangen. Die Travel-Admin-App war Anfang April auf rund 132'800 Geräten aktiv. Rund 11?200 Reisen seien aktuell registriert. Das EDA rechnet damit, dass noch tausende Personen auf die Heimreise warten.