Tests in Zürcher Heimen, 28 Todesfälle in der Stadt

Stadtrat Andreas Hauri ist froh, dass jetzt der Fokus auf die alten Menschen gelegt wird. In der Stadt gibt es 3500 Betten und 3300 Mitarbeitende in Alters- und Pflegezentren. Die Pflege ist schwierig, nicht zuletzt weil viele Menschen dement sind.

Es gab früh erste Verdachtsfälle und man habe hat früh Isolierstationen in einzelnen Heimen eingerichtet und dorthin auch Personen aus anderen Heimen gezügelt. Das war gut, sagt Hauri.

Dennoch gab es Verdachtsfälle ausserhalb dieser Zentren. In zwei Häusern wurden deshalb alle Personen über Ostern getestet – was eigentlich nicht erlaubt wäre. Wir haben es in Absprache mit der Gesundheitsdirektion gemacht und daraus eine neue Testpraxis entwickelt, erklärt Hauri.

Bisher sind in Stadtzürcher Pflegezentren 28 Menschen infolge Corona gestorben, aber es sind auch 28 Menschen wieder genesen.