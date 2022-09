Geldblog: Frage an Miss Finance – Wie kann ich mit Investments vorsorgen? Eine 32-jährige Leserin will wissen, wie sie am besten mit langfristigem Investieren beginnt. Finanzbloggerin Angela Mygind sagt, welche fünf Schritte beim Einstieg wichtig sind. Angela Mygind

Liebe Miss Finance, ich (32) möchte unbedingt mit dem Investieren anfangen, um fürs Alter vorzusorgen. Ich getraue mich aber nicht loszulegen, obwohl ich inzwischen viel gelesen habe. Wie gelange ich von der Theorie in die Umsetzung? Leserinnenfrage von V.K.

Toll, dass Sie sich dem Finanzthema angenommen haben. Lesen und sich über Finanzen informieren ist der erste wichtige Schritt, damit Sie sich Finanzwissen für fundierte Entscheidungen aneignen können. Anschliessend finde ich die folgenden Schritte sinnvoll:

Altersvorsorge prüfen

Prüfen Sie, ob Sie bereits Lücken in der Vorsorge haben. Dazu können Sie einen Auszug aus Ihrem individuellen Konto der AHV bei der zuständigen Ausgleichskasse bestellen. Hier gibt es eine Videoanleitung dazu. Studieren Sie auch Ihren Pensionskassenausweis. Dieser wird Ihnen jeweils anfangs Jahr zugeschickt. Mit diesen beiden Dokumenten können Sie sich einen groben Überblick über Ihre Altersvorsorge verschaffen. Wenn Sie bereits in die Säule 3a einbezahlt haben, können Sie auch diese Dokumente in die Prüfung einfliessen lassen.

Eigene Risikobereitschaft einschätzen

Investieren ist mit Risiko verbunden. Zwar können Sie dieses mit etwas Wissen besser einschätzen, jedoch ist es sehr individuell, mit wie viel Risiko man sich wohlfühlt. Wägen Sie Gewinne und Verluste in Ihrer Strategie gegeneinander ab. Es gibt online verschiedene Tests, bei denen Sie Ihre Risikofreude analysieren können. Oftmals werden Sie dabei gefragt, wie Sie sich verhalten würden, wenn Sie einen bestimmten Betrag verlieren würden. Abhängig davon, ab welchem Betrag Sie unruhig werden, wird dann Ihre Risikobereitschaft eingestuft.

Betrag festlegen

In diesem Schritt geht es an die konkrete Planung. Legen Sie fest, wie viel Geld Ihnen zum Investieren zur Verfügung steht. Als Faustregel gilt, dass Sie nur Geld investieren sollten, das Sie die nächsten 10 Jahre nicht benötigen. So können Sie die Schwankungen an der Börse aussitzen. Da Sie schreiben, dass Sie fürs Alter vorsorgen möchten, ist Ihr Anlagehorizont sogar noch um einiges länger. Ebenfalls gilt es einen Notgroschen zu haben, den Sie wirklich nur für ungeplante Ereignisse anfassen würden. Der Notgroschen ist Ihre Absicherung, dass Sie Ihre Investitionen nicht vor dem geplanten Zeitpunkt anfassen müssen.

Demo-Account eröffnen

Um Börsenluft zu schnuppern ohne ein Risiko einzugehen, können Sie einen Demo-Account mit einem fiktiven Depot erstellen. Online-Broker wie Swissquote, Flow Bank oder Cornèrtrader bieten die Möglichkeit, dass Sie einen Account eröffnen, bei dem Sie virtuelles Geld einsetzen können und so spielerisch – aber doch im realen Marktumfeld – die Entwicklung der theoretisch gewählten Anlagen beobachten können.

Schrittweise einsteigen

Wenn Sie sich bereit fühlen, erste Investitionen zu tätigen, können Sie das mit kleinen Beträgen tun, bei denen Sie Verluste verschmerzen können. Gleichzeitig können Sie mit regelmässigen Käufen von kleinen Tranchen das Risiko minimieren, dass Sie zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt eingestiegen sind. So kaufen Sie mal zu höheren und mal zu tieferen Preisen Anteile Ihrer gewählten Anlage. Man spricht dabei vom Durchschnittskosteneffekt.

Nach einiger Zeit werden Sie um einige Erfahrungen reicher sein und noch viel mehr übers Investieren wissen. Nehmen Sie sich deshalb Zeit, Ihr Vorgehen und Ihre Anlagen zu analysieren, um Korrekturen vorzunehmen, falls diese nötig sind.

Angela Mygind

