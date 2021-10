Waffen-Unfall am Filmset – Wie kann man durch eine Requisiten-Waffe sterben? Immer wieder kommt es an Filmsets zu tödlichen Unfällen mit Waffen, die eigentlich Platzpatronen enthalten sollten. Was sind die Gründe, welche Fälle gab es bereits? Michèle Binswanger , Matthias Lerf , Alexandra Kedves

Noch ist unklar, was am Set des Baldwin-Films genau schiefgelaufen ist. Die Untersuchung dazu ist im Gange. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass es an einem Filmset zu einer solchen Tragödie kam. Umso drängender stellt sich die Frage, wie es möglich ist, dass dies immer wieder passiert.

Wer ist für Waffen am Set zuständig?

Hier geschah der Unfall: Bonanza Creek Movie Ranch Santa Fee PD

Allgemein lässt sich sagen, dass für Waffen- und Schiess-Szenen an Filmsets jeweils verschiedene Spezialisten zuständig sind. Meistens sind es drei Personen: der Waffen-Experte, der sich um die Waffen selbst kümmert, dazu ein Sicherheits-Experte, sowie ein Stunt-Koordinator. Sie verstehen sich aber nicht nur als Experten für die Waffen selber, sondern auch dafür, dass die Szene realistisch wirkt. Zum Zuge kommen dabei falsche, aber auch echte Waffen, die «leer» abgeschossen werden oder mit blinder Munition, die aus weichem Material besteht. Viele Waffen-Experten benutzen dabei selbst gefertigte Fake-Munition.

Warum ist auch falsche Munition gefährlich?

Tragisch: Alec Baldwin feuerte die Waffe ab, er war auch Produzent des Films. Getty Images

Selbst bei «leerer» Munition gibt es allerdings Risiken, vor allem, wenn sie aus einer echten Waffe abgeschossen wird. Denn dabei wird Schiesspulver verwendet, um den Schuss durch die entsprechende Flamme am Lauf und den Rückstoss echt aussehen zu lassen. Auch ohne richtige Patronen im Lauf entstehen durch die Flammen, das Schiesspulver, den Lärm und durch heisse Gase Risiken für Personen, die sich in der Nähe aufhalten. Dies wiederum variiert mit dem Typus der abgefeuerten Waffe und der «Munition». So werden bei solchen Waffen zum Beispiel manchmal Gewinde in die Läufe geschnitten, in die dann eine Art Düse oder Ventil geschraubt wird, um so den notwendigen Druck beim Schiessen zu erzeugen. Werden aber scharfe Waffen derart umgebaut, entstehen neue Risiken. So kann sich die Düse lösen und selbst zum Geschoss werden, deren Flugbahn total unberechenbar ist.

Wie versucht man die Risiken zu vermeiden?

Das Opfer: Kamerafrau Halyna Hutchins kam beim Unfall ums Leben. Getty Images for SAGindie

Jede Schussabgabe vor einer Szene wird extensiv getestet. Dabei spielt es eine Rolle, wo der Schauspieler mit seiner Waffe hinzielt, damit es einerseits echt aussieht, aber niemand gefährdet wird. Welcher Typus Waffe mit was für Munition zum Einsatz kommt und wie die Sicherheitsabstände sind. Dabei gibt es aber immer auch den «menschlichen Faktor», also unvorhergesehene Fehler. Denn um sichere Schussabgaben zu gewährleisten, müssen die verschiedenen Sicherheitsmassnahmen koordiniert werden, was letztlich immer auch eine Frage des Budgets ist.

Welche Unfälle gab es bereits?

Bekanntestes Opfer: Brandon Lee, Sohn des Filmstars Bruce Lee, starb am Set durch eine Waffe. Barry King, Getty Images

Dieser «menschliche Faktor» führte 1984 zum Tod des Schauspielers Jon-Erik Hekum bei den Dreharbeiten zur TV-Serie «Cover Up». Beim Warten auf seinen nächsten Einsatz spielte er mit einem Requisitenrevolver, den er sich an die Stirn hielt und abdrückte. Eine Platzpatrone, die sich noch in der Trommel befand, verletzte ihn so schwer, dass er sechs Tage später im Alter von 26 Jahren starb. Die genauen Unfallursachen sind bis heute schwammig, auf dem Set soll aber grosser Zeitdruck mit Arbeitstagen bis zu 18 Stunden geherrscht haben.

Das bekannteste Opfer eines Unfalls bei Dreharbeiten ist aber Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee. Er starb 1993 im Alter von 28 Jahren auf dem Set des Films «The Crow». Ein Schauspieler hatte in einer Grossaufnahme mit einer schlecht vorbereiteten Waffe auf ihn geschossen, im Lauf befand sich eine Pistolenkugelattrappe, die durch den Explosionsdruck der Platzpatrone rausgeschleudert wurde.



Der offizielle Twitter-Account von Brandon Bruce Lee reagierte jetzt auch prompt auf den aktuellen Unfall:

Unfälle auf Schweizer Bühnen

Salva Leutenegger von Szene Schweiz, dem Berufsverband Darstellende Künste, hält einen derartigen Unfall mit einer Schusswaffe auf hiesigen Bühnen für kaum vorstellbar. Sie verweist auf die in den letzten Jahren deutlich verschärften Sicherheitsanforderungen für Bühnen hierzulande. Was hingegen immer mal wieder vorkomme und auch zu Versicherungsfällen geführt habe, seien Knalltraumata – wenn sich etwa ein Bühnenschuss unerwartet gelöst habe und die Mitwirkenden ihre Gehör nicht hätten schützen können.

Ansonsten seien vor allem Kulissen Auslöser von Unglücksfällen, insbesondere Treppen. Ein Bühnenoutfit mit hochhackigen Schuhen sei gleichfalls ein Risiko, gerade, wenn Treppen zu begehen seien. Sandra Künzi vom Berufsverband t. Theaterschaffende Schweiz bestätigt, dass die Sicherheitsanforderungen in der Schweiz sehr hoch seien; ohne Schutzvorkehrungen könne man nicht einmal Mehl auf der Bühne ausstreuen.

Michèle Binswanger schreibt über Menschen, ihre Geschichten und macht vertiefte Recherchen. Sie wurde 2016, 2017 und 2018 zur Gesellschaftsjournalistin des Jahres gewählt. Heute leitet sie zusammen mit Philippe Zweifel das Ressort Kultur, Leben, Wissen, Service der Sonntagszeitung und Mantel-Redaktionen. @mbinswanger Matthias Lerf hat eine langjährige Erfahrung als Kulturredaktor in Bern und Zürich. 2008 gewann er den Prix Pathé für eine herausragende Filmkritik. @MatthiasLerf Alexandra Kedves arbeitet als Kulturredaktorin im Ressort Leben. Sie schreibt schwerpunktmässig über Theater sowie über gesellschafts- und bildungspolitische Themen. Studium der Germanistik, Anglistik und Philosophie in Konstanz, Oxford und Freiburg i Br.

Fehler gefunden?Jetzt melden.