Fragen an Hans Ulrich Obrist – Wie klimafreundlich kann eine Ausstellung sein? Tomás Saraceno gehört zu den prägendsten Künstlern der Gegenwart. Doch eigentlich gebührt der Ruhm den Tieren. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Spinnen sind die genialsten Architektinnen des Planeten. Ihre Konstruktionen sind filigran, extrem stabil und unendlich schön. Und das ohne ein einziges Gramm CO₂ -Emission. Bild: Ausstellungsansicht Spider/Web Pavilion 7: Oracle Readings, Weaving Arachnomancy, Synanthropic Futures: At-ten(t)sion to invertebrate rights!, 2019, 58. Biennale Venedig. Courtesy the artist, Foto: Studio Tomás Saraceno

Aktuell bereiten wir in den Serpentine Galleries eine Ausstellung mit Tomás Saraceno vor. Der Argentinier gehört zu den prägendsten und bekanntesten Künstlern der Gegenwart, doch diesen April wird er vielleicht noch mehr ins Licht der Öffentlichkeit rücken. In Paris wird er nämlich seinen «Aerocene Pacha» genannten Heissluftballon starten lassen, eine fliegende Skulptur, die ausschliesslich von Wind und Sonnenwärme angetrieben wird. Bei uns richtet er anschliessend nicht einfach eine Ausstellung ein, sondern wird dabei so stark in die Gebäude und die Strukturen des Hauses eingreifen, dass die Serpentine danach nicht mehr die Gleiche sein wird.