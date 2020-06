Die Grundsatzdebatte

Den Anfang macht SVP-Fraktionschef Martin Hübscher. Er appelliert an «Klima- und Umweltschutz durch Fortschritt statt Symbolpolitik». Die SVP unterstütze Ansätze, welche die Eigenverantwortung und -initiative förderten. Die Wirtschaft dürfe nicht abgewürgt werden, denn erst durch Wohlstand sei der nötige Fortschritt erreichbar.

Der Kanton Zürich sei gut unterwegs, so Hübscher, das aber werde ausgeblendet: «Würden unsere Ansätze weltweit praktiziert, wäre die Debatte über den Klimawandel viel entspannter.» Ein Wirtschaftsstopp, wie ihn die Klimaaktivisten wollten, sei nicht tragbar. Hübscher redet sich derart in Rage, dass er von Ratspräsident Roman Schmid, auch er in der SVP, nach Ablauf seiner Redezeit von zehn Minuten regelrecht abgeklemmt werden muss.