Mamablog: Klimakrise – Wie können wir das den Kindern antun? Wir quetschen unsere Natur permanent aus und bedrohen damit die Zukunft unserer Kinder. Unsere Autorin fragt sich, warum wir Eltern das so stillschweigend hinnehmen. Sabine Sommer

Hitzerekorde, Stürme und wenig Hoffnung: Lasst uns endlich auf die Barrikaden gehen! Und die Zukunft ändern! Foto: Getty Images

Nun ist der Sommer 2021 langsam Geschichte. Er, der uns zeigte, wie sehr das Klima bereits aus dem Gleichgewicht geraten ist. Noch immer schaudert es mich, wenn ich am einst so idyllischen Pausenplatz meiner Kinder vorbeilaufe, der nun einem Kriegsort ähnelt, seit dieser brachiale Sturm seine Bäume entwurzelte. Und uns aufzeigte, wie klein und verletzlich wir letztendlich sind. Denn zum ersten Mal tobten die Extreme nicht nur dort, wo die Menschen ohnehin nichts haben, sondern bis tief in unsere westliche Komfortzone hinein.

Früher als gedacht

Auf diesen Schock folgte für unsere Familie erst mal Ruhe in jenem piemontesischen Paradies, wo wir unsere Sommerferien verbrachten. Und als mein Mann und ich eines Nachts mit Siebenschläfern, Vollmond und einer Horde Kinder draussen im Wald schliefen, war ich so durchdrungen von der Natur, dass ich kaum ein Auge zubekommen habe.

Wieder zu Hause erwartete uns Regen und mediale Horrormeldungen: Überschwemmungen bei uns, versiegende Ernte, ertrinkende Tiere. Unerträgliche Hitze und Waldbrände im Süden. Ein unvergleichliches Insektensterben, das Igel verhungern lässt. Und zum ersten Mal in der Geschichte war es Regen und nicht Schnee, der in der Antarktis auf die schmelzenden Gletscher fiel. All dies war von Wissenschaftlern prognostiziert worden, bloss geschah es nun deutlich früher als berechnet.

Eigentlich sollte es korrekterweise nicht Klima- sondern Menschenkrise heissen.

Dieses Mal war es der Zustand unserer Erde, der mich zu Hause nicht schlafen liess. Nicht wegen verregneter Ferien, meiner eigenen Zukunft oder dem Bangen um unsere Natur. Die wird ihren Weg gehen, schliesslich ist sie so viel weniger abhängig von uns, als wir von ihr. Eigentlich sollte es darum korrekterweise nicht Klima- sondern Menschenkrise heissen.

Nein, es war die Zukunft der Kinder, die mir den Schlaf raubte. Meiner, unserer aller Kindern und ihrer Nachkommen, die in immer lebensfeindlicheren Bedingungen leben und irgendwann eine Welt bewohnen werden, wie wir sie bislang nur aus grusligen Filmen kennen. Noch ist ein winziger Spalt offen, um zu verhindern, dass in zehn Jahren das Klima um 1,5 Grad wärmer ist – was bereits fatale Folgen hätte. Doch es scheint unwahrscheinlich, das zu erreichen, denn in dieses ehrgeizige Ziel fliesst global viel zu wenig Kraft und Engagement.

Warum bringt uns Eltern diese Tatsache nicht auf die Barrikaden? Wir, die wir uns doch alle nur das Beste für unsere Kinder wünschen und uns in der Regel ein Bein ausreissen, um genau das zu erreichen?

Wächter der Verdrängung

Ich glaube, das liegt daran, dass wir zwar viel über die Klimakatastrophe wissen, aber die schwer aushaltbaren Bilder über die Zukunft unserer Nachkommen noch zu wenig fühlen. Zu stark werden diese noch von den Wächtern der Verdrängung bewacht. Doch ich bin mir sicher, dass wir ohne den Mut etwas zu fühlen, kaum mehr umkehren können. Denn letztlich wird uns nur dieser Mut ermöglichen, den Radius von der eigenen Komfortzone auf das Leben unserer Nachkommen auszudehnen – das menschliche Gehirn leistet diese Ausdehnung nicht automatisch.

Wir sind die Generation am Scheidepunkt, die für ein neues Bewusstsein einen Kraftakt leisten muss. Und insbesondere wir in den reichen Industriestaaten, die nicht um unser Leben bangen und kämpfen müssen, haben die Kapazität dafür. Privilegien verpflichten. Und es ist absolut zwecklos, mit dem einflusslosen Finger auf China zu zeigen, wir müssen unsere eigene Rolle einnehmen. Kein Einzelner kann die Welt retten. Aber ein Ganzes besteht schliesslich immer aus Einzelnen.

Nur die Angst machte jenen Stopp möglich, an den keiner von uns je geglaubt hat.

Sie finden mich zu emotional und pathetisch? Gut so. Wir brauchen dringend Menschen, die es schmerzt, wie wir die Natur ausquetschen. Die es schaudert, wie wir die Wirtschaft und ihre entfesselte Gewinnmaximierung über die Lebensbedingungen kommender Generationen stellen. Wir brauchen Menschen, die – der Zukunft unserer Nachkommen wegen – schmerzliche Gefühle zulassen. Und die verstört und wütend zugleich sind, wenn eine Vorlage für ein dringend benötigtes CO₂-Gesetz an der Urne scheitert.

Corona, die Kuschelparty

Veränderung erfolgt immer durch Gefühle. Durch Angst oder Sehnsucht. Das zeigt uns Corona gerade deutlich. Nur die Angst machte jenen Stopp möglich, an den keiner von uns je geglaubt hat. Würden wir eine solch gebündelte Kraft für die Zukunft unserer Erde aufwenden, hätte sie vielleicht eine Chance.

Nein, wir sind noch lange nicht emotional genug!

Womöglich ist Corona nur eine Trockenübung, die uns aufzeigt, wozu wir fähig sind, wenn wir unsere Angst bündeln. Denn im Gegensatz zu einer drohenden Vernichtung aller Lebensgrundlagen, ist Corona die reinste Kuschelparty. All unser Denken wird kraftlos bleiben, wenn wir nicht zu fühlen beginnen, was für eine Welt wir unseren Kindern aus purer Bequemlichkeit – und manchmal auch aus einem Gefühl der Machtlosigkeit heraus – hinterlassen werden.

Nein, wir sind noch lange nicht emotional genug! Lasst uns zu fühlen beginnen. Und zwar nicht morgen. Sondern bitte heute.

Sabine Sommer Infos einblenden Sabine Sommer lebt mit Mann und zwei Kindern in Zürich, arbeitet als Sachbearbeiterin und schreibt an ihrem Roman, wann immer es der ganz normale Wahnsinn zulässt. Und wenn nicht, dann erst recht. Schliesslich bietet das Leben in genau jenen Momenten die besten Geschichten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.