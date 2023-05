Eingespielt: Wirtsehepaar Pascal und Nadine Erb (2. und 3. von links) und das Eichhörnli-Team. Foto: Silas Zindel

Noch eine Einbahn. Und nur ein so schmales Trottoir, dass ich es nicht wage, mit dem Velo darauf auszuweichen. Auch in der Parallelstrasse geht es nicht weiter, weil irgendwelche Rohre oder Leitungen verlegt werden. Also nochmals abzweigen. So lande ich auf der Irrfahrt durch den Kreis 4 an einer Ecke, die für mich Neuland ist. Und vor dem Restaurant Eichhörnli.