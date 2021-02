Elternfrage: Sex nach der Geburt – Wie kriege ich meine Lust zurück? Nach der Geburt tun sich Frauen oft schwer mit ihrem Körper und Intimitäten. Sexologin Dania Schiftan gibt Tipps. Dania Schiftan

Plötzlich Mama: Frauen müssen nach der Geburt ihren Körper neu entdecken. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, mein Mann und ich sind vor gut zwei Monaten Eltern einer bezaubernden Tochter geworden und haben seither sehr bewegende, aber auch energieraubende Wochen durchlebt. Damit wir uns als Paar wieder mehr spüren, hat mein Mann kürzlich für uns ein Wochenende in den Bergen gebucht und die Grosseltern für die Kleine zum Hüten bestellt. Ich habe mich auf diese zwei Tage gefreut, musste allerdings feststellen, dass es ihm vor allem um eines ging: endlich wieder Sex zu haben! Und obwohl ich weiss, dass ich rein medizinisch wieder mit ihm schlafen könnte, so steht mir der Sinn nullkommanull nach Sex. Was kann ich tun, damit die Lust zurückkommt? Leserfrage von Isabelle (36) aus Zürich.