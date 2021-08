Schwingerkönig ist verletzt – Wie lange fällt Christian Stucki aus? Den Seeländer zwickt es in der Schulter – er droht weitere Feste zu verpassen. Philipp Rindlisbacher

Wie weiter? Schwingerkönig Christian Stucki muss pausieren. Foto: Raphael Moser

Er sagte es beiläufig. Aber im Nachhinein wirkt es fast so, als hätte er damit die bösen Geister aufgeweckt. «Ich plane mit einem schlanken Wettkampfprogramm. In meinem Alter sollte man sich nicht mehr zu viel zumuten – man weiss nie, was passieren wird.»

Es war Anfang Juni, und Christian Stuckis Antwort auf die Frage, weshalb in seinem Kalender «nur» die Teilnahme an sieben Kranzfesten vorgesehen sei, er etwa nuran zwei von vier möglichen Gauverbandsfesten antreten wolle. Nun, passiert ist in der Tat einiges, der Schwingerkönig hat das Mitteländische und den Brünig-Schwinget wegen Rückenbeschwerden auslassen müssen, am 5. September wird auch das prestigeträchtige Kräftemessen am Schwarzsee ohne ihn stattfinden. Die Probleme am Rücken, die ihn bereits in den vergangenen Jahren geplagt hatten, sind derzeit zwar unter Kontrolle. Aber: Nun zwickt es in der Schulter. Eine entsprechende Meldung des «Blicks» bestätigt ein Vertrauter des Seeländers.