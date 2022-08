«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie lange sollen Politiker im Amt bleiben? Sesselkleber oder Erfahrung über alles? Ein Jahr vor den Wahlen wird wieder über die richtige Amtsdauer von Politikerinnen und Politikern diskutiert. Welche Dauer ist gut für unsere Demokratie? Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Fabian Renz als Gast

36 Jahre schon sitzt Paul Rechsteiner (SP) als Politiker im Bundeshaus. 1985, inmitten des Kalten Krieges, wurde er in den Nationalrat gewählt. 2011 dann in den Ständerat. Damit führt er die Tabelle der Amtsältesten in Bern an. Gefolgt – mit viel Abstand – von der grünen Ständerätin Maya Graf (BL), seit 22 Jahren in Bundesbern, und dem SVP-Mann Hannes Germann, der seit 21 Jahren für Schaffhausen im Ständerat sitzt.

Damit Politikerinnen und Politiker so lange im Amt bleiben können, muss nicht selten eine Parteiversammlung über eine Verlängerung der Amtszeit abstimmen. Viele kantonale Parteien verfügen nämlich über eine Amtszeitbeschränkung. Erst kürzlich hat die SP Aargau an einer Delegiertenversammlung Cédric Wermuth erlaubt, für eine weitere Legislatur zu kandidieren.

Bundeshausjournalist Fabian Renz spricht mit Philipp Loser über Vor- und Nachteile von Amtszeitbeschränkungen, und er hat ausgerechnet, wie lange ein Stuhl im Parlament durchschnittlich von einer Person besetzt ist.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Fabian Renz leitet das seit 2018 bestehende Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @renzfabian01

Fehler gefunden?Jetzt melden.