Geldblog: Einlagensicherung – Wie liquide Mittel im Konkursfall geschützt sind Auch wenn Einlagen bis maximal 100’000 Franken je Kunde und Bank unter einem besonderen Schutz stehen, sollte man nicht zu viele liquide Mittel halten. Martin Spieler

Gesetzlicher Einlageschutz: Bei einem Bankkonkurs sind in der Schweiz Guthaben von maximal 100’000 Franken pro Kunde und Bank gesichert. Illustration: Christina Baeriswyl

Auf der Bank habe ich mehrere Privat- und Sparkonten. Mir wurde gesagt, dass bei einem Konkurs der Bank die Sparkonten nicht mehr besser gestellt sind als andere Konten, also sollen jetzt alle Konti in Sicherheit gleich gestellt sein. Stimmt das wirklich? Leserfrage von R.F.

Wenn eine Bank in der Schweiz zusammenbrechen würde, käme die gesetzliche Einlagensicherung zum Zug. Diese sichert Einlagen von maximal 100’000 Franken pro Kunde und Bank. Formell umgesetzt wird dieser Schutz von der Einlagensicherung Esisuisse. Diese hat seit 16 Jahren das Mandat, die vom Bankengesetz vorgeschriebene Absicherung von Einlagen bei Banken und Wertpapierhäusern zu gewährleisten. Im Fall eines Konkurses zieht die Einlagensicherung Esisuisse bei allen Mitgliedern, zu denen alle in der Schweiz zugelassen Banken gehören, die fälligen Beiträge mittels Lastschriftverfahren ein und leitet das Geld innert 20 Tagen an den durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) beauftragten Liquidator weiter. Dieser überweist die Gelder sofort, entsprechend den Anweisungen des Kunden, auf dessen Konto bei einem anderen Finanzinstitut.