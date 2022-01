«Apropos» – der tägliche Podcast - Wie man besser durch die Quarantäne kommt

Das mit den Videocalls klappt, aber wer kauft nun für mich ein? Wer in Quarantäne muss, muss erst mal einiges organisieren. Foto: Pexels

Seit Omikron steigen die Corona-Fallzahlen in der Schweiz stark an. Im Vergleich zur Vorwoche sind es aktuell im 7-Tages-Schnitt 59 Prozent mehr positive Fälle. Dieser steile Anstieg bedeutet auch, dass viele Menschen in der Schweiz sich in den nächsten Wochen einmal in Isolation oder Quarantäne begeben müssen. In vielen Kantonen dauert diese inzwischen nur noch sieben Tage, in anderen immer noch zehn – auf jeden Fall ist es viel Zeit, die man in den eigenen vier Wänden verbringt.

Was muss man alles organisieren? Wie übersteht man diese Zeit am besten, ohne durchzudrehen? Und was sollte man aktuell, für alle Fälle, zu Hause haben? Im Podcast «Apropos» berichten drei Redaktionsmitglieder von ihren Erfahrungen – und verraten, was ihnen in dieser Zeit geholfen hat: Filip Auf der Maur, News-Produzent bei Tamedia, Isabel Hemmel, stv. Ressortleiterin Zürich Leben beim «Tages-Anzeiger» und «Tages-Anzeiger»-Redaktor Jean-Marc Nia.

