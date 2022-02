Geldblog: Indexfonds und ETFs – Wie man erste Schritte an der Börse wagen kann Bei kleineren Anlagesummen erreicht man mit Einzelaktien keine genügende Diversifikation und sollte stattdessen Fonds nutzen. Martin Spieler

Wichtiger Risikoschutz: Diversifikation sollte auch bei kleinen Investitionen nicht vernachlässigt werden. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich möchte unsere erwachsenen Kinder zum Gang an die Börse animieren und jedem 10'000 Franken schenken. Dabei denke ich an Einzelaktien oder an einen Aktienfond mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren, möglichst geringe Gebühren und einer Rendite von 3 bis 4 Prozent. Was können Sie raten? Leserfrage von H.S.

Bei einem Anlagebetrag von je 10'000 Franken rate ich von einem Engagement in Einzelaktien ab. Bei einer solchen Summe ist man schlicht nicht in der Lage, eine breite Diversifikation zu erreichen. Wenn man indes nur ein paar wenige Einzelaktien nutzt, trägt man ein erhebliches Klumpenrisiko.

Zwar sehe ich, dass es für Privatinvestoren viel spannender ist, wenn sie Einzelaktien halten, deren Entwicklung sie direkt verfolgen können, weil sie die Unternehmen kennen und somit einen guten Bezug haben. Der Nachteil ist aber eine mangelhafte Diversifikation, die sich im negativen Fall als fatal erweisen kann.

Wenn jemand vor einigen Jahren beispielsweise nur Aktien der beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS gekauft und diese behalten hätte, würde er heute auf beträchtlichen Buchverlusten sitzen. Hätte er indes den gesamten Swiss Market Index oder den gesamten Schweizer Markt über den Swiss Performance Index abgedeckt, würde er oder sie sich heute über schöne Buchgewinne freuen. Diversifikation ist ein wichtiger Risikoschutz und sollte daher nicht vernachlässigt werden. Vor diesem Hintergrund empfehle ich Ihnen eine Anlage in einen Aktienfonds oder in einen an der Börse gehandelten Exchange Traded Fund.

Fünf Jahre sind aus meiner Sicht zu kurz. Man sollte von einem Anlagehorizont von wenigstens acht bis zehn Jahren ausgehen.

Da Sie nach Fonds mit tiefen Gebühren fragen, käme ein passiv verwalteter Indexfonds wie sie grosse Fondsfirmen wie Swisscanto, UBS oder CS anbieten oder eben ein Exchange Traded Fund ETF infrage, der an den SMI oder den SPI gekoppelt ist. Mit einer Gesamtkostenkennzahl Total Expense Ratio TER von 0,2 Prozent pro Jahr gebührenmässig attraktiv ist etwa der UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis. Das Pendant dazu für den gesamten Schweizer Markt wie er im SPI abgebildet wird, wäre dann der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis mit einer TER von 0,15 Prozent oder der iShares Core SPI (CH) mit Gesamtgebühren von 0,1 Prozent pro Jahr.

Die ETFs sind zwar ausschüttend, doch die von Ihnen in der Frage angesprochene Rendite von 3 bis 4 Prozent haben Sie so nicht und schon gar nicht garantiert. Einzelne SMI-Werte wie die Swiss Re oder die Zurich Insurance bieten zwar eine Dividendenrendite von 5 oder 6 Prozent, aber andere wie Logitech oder CS nur eine solche von etwas mehr als 1 Prozent. Dazu kommt, dass Dividenden generell nicht garantiert sind. Bei einem schlechten Geschäftsgang können Dividenden gekürzt oder gestrichen werden.

Noch ein Aspekt: Die erwähnten Fonds bieten zwar eine gute Diversifikation bezogen auf den Schweizer Markt, nicht aber international oder bezogen auf verschiedene Anlageklassen. Dazu kommt, dass reine Aktienfonds einen langen Anlagehorizont voraussetzen. Fünf Jahre sind aus meiner Sicht zu kurz. Man sollte von einem Anlagehorizont von wenigstens acht bis zehn Jahren ausgehen. Ausserdem muss man bereit sein, starke Kursschwankungen in Kauf zu nehmen, die es bei Aktien jederzeit geben kann.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.