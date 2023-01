Frau Stadler, was ist Resilienz konkret, und wie erlangt man sie?

Resilienz ist die Fähigkeit, Herausforderungen und Krisen unbeschadet zu überstehen. Das ist kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern wird durch die Erfahrungen beeinflusst, die ein Kind macht. Kinder erlernen den Umgang mit Herausforderungen vor allem in der Interaktion mit ihren ersten Bezugspersonen, also in der Regel mit ihren Eltern.