Ausstellung zum «Saufzeitalter» – Wie man sich im Barock besoff Trinkspiele gibt es nicht erst seit heute. Vor 400 Jahren wurden dafür sogar extravagante Gefässe angefertigt. Eine beachtliche Sammlung ist im Historischen Museum Basel zu sehen. Vivana Zanetti

Getrunken wurde während des Barocks in allen Ständen: von den Bauern bis zu den Königinnen. (David Ryckaert III, Zechende Bauern, in: Kunstmuseum Basel, Sammlung Online) Bild: Kunstmuseum Basel – Martin P. Bühler

Der Genuss alkoholischer Getränke zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Doch gibt es eine Periode, die durch einen sonderlich hohen Alkoholkonsum heraussticht und als «Haupt-Zechperiode des deutschen Volkes» oder gar als «Saufzeitalter» in die Geschichte einging. Es handelte sich um die Zeit zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert, in der Kunstgeschichte unter dem Namen Barock bekannt. In dieser Zeit entstand eine Vielzahl ungewöhnlicher Gefässe. In der Ausstellung «Schöner Trinken» im Historischen Museum Basel sind derzeit mehr als zweihundert solcher Exemplare zu sehen.