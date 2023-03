Kampf gegen Dürre in Spanien – Wie man Wasser aus den Wolken kämmt In Spanien führt die Erderwärmung zu immer extremerer Trockenheit. Auf Gran Canaria sollen neue technische Verfahren die Trinkwasserversorgung sichern. Celine Chorus aus Las Palmas

Die Jahresdurchschnittstemperatur auf dem spanischen Festland hat erstmals 15 Grad überschritten: Ein fast ausgetrockneter Fluss in Katalonien. Foto: Emilio Morenatti (AP)

Der Klimawandel ist in Spanien überall zu spüren, auch auf der Insel Gran Canaria. Eine halbe Stunde dauert es, um mit dem Auto von Las Palmas in die kleine Gemeinde Gáldar an der Nordküste zu kommen. Dort steht Gisela Marcelo, eine zierliche Frau mit Brille, die Haare zu einem Zopf geflochten, in ihrer Einfahrt und öffnet das Tor zur Plantage, die sie vor einigen Jahren von ihren Grosseltern übernommen hat. Dahinter erstreckt sich der Blick über knapp 5000 Bananenstauden, die unter einem durchsichtigen Netz wachsen.