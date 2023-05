Der neue Roman von T. C. Boyle – Wie nett, die Apokalypse ist da In Florida steigt das Wasser, in Kalifornien brennen die Wälder. Doch T. C. Boyles Roman «Blue Skies» macht trotzdem keine Angst vor der Klimakatastrophe. Felix Stephan

T. C. Boyle ist ein Pop-Phänomen. Foto: Imago / Reiner Zensen

Das grösste Kunststück des amerikanischen Schriftstellers und Pop-Phänomens T. C. Boyle besteht womöglich darin, seit Jahrzehnten familienfreundliche, niederschwellige Unterhaltungsromane zu schreiben, und trotzdem in Nachrichtenmagazinen beharrlich als «Rockstar der Gegenwartsliteratur» beschrieben zu werden. T. C. Boyle existiert in zweifacher Ausführung; als lebender, atmender Schriftsteller, der mit seiner Familie in Kalifornien wohnt und einen Roman nach dem anderen schreibt, und als petrifizierte Medienpersona, die in Porträts und Reportagen immer wieder aufersteht und an deren Gestalt sich niemals etwas ändern kann.