Lassen Sie uns mit einer Bierfrage beginnen. Gehören Fussball und Bier zusammen?

Wissen Sie, Bier und anderer Alkohol sind in Doha schon lange erhältlich. Gehen Sie in irgendeinem Hotel an die Bar oder in ein Restaurant – und Sie werden Alkohol erhalten. An der WM darf Bier zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten getrunken werden. Aber nicht überall in der Öffentlichkeit. Wir wollen alle glücklich machen und gleichzeitig für Sicherheit sorgen. Wenn Sie den Alkoholkonsum nicht kontrollieren, kann es zu Problemen kommen. Das gab es in Europa ja auch schon.