Geldblog: Richtig sparen – Wie optimiert man den Kinderbatzen? Mit Fondssparplänen kann man den Sparbatzen der Kinder sinnvoll investieren. Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten. Martin Spieler

Gute Renditechancen, kleines Risiko: Bei einem monatlichen Kauf von Fondsanteilen kann man wenig falsch machen. Illustration: Christina Baeriswyl

Gibt es einen Fondssparplan für Kinder, welchen Sie empfehlen können? Persönlich spare ich beim VZ mit ETF-Fondsparen. Dort sind die Gebühren tief, aber die Einlage wird erst bei 500 Franken getätigt. Dies ist für eine monatliche Einlage von 100 Franken für meine Tochter nicht ideal. Es ist gar nicht so einfach, bei all diesen Angeboten die optimale Lösung zu finden. Für eine oder mehrere Empfehlungen wäre ich Ihnen sehr dankbar. Leserfrage von B.S.

Fondssparpläne sind eine sinnvolle Möglichkeit, langfristig für seine Kinder, Enkel oder Patenkinder zu sparen. Statt das Geld einfach auf einem Sparkonto für die Kleinen zu parkieren, wo es nur sehr wenig Zins abwirft, hat man mit Anlagefonds deutlich höhere Renditechancen. Ein Fondssparplan hat den Vorteil, dass man nicht nur einmalig einen Betrag in Fonds oder Exchange Traded Funds ETF anlegt, sondern regelmässig investiert. So vermindert man das Risiko, dass man zu einem schlechten Zeitpunkt in den Fonds einsteigt und allenfalls lange auf Buchverlusten sitzt.

Mit einem Fondssparplan kann man monatlich, viertel-, halb- oder jährlich Fondsanteile erwerben. Vor allem mit einem monatlichen Kauf von Fondsanteilen erreicht man über die Jahre hinweg einen guten Durchschnittspreis, zumal man das perfekte Timing bei Börsengeschäften meist ohnehin nicht findet. Per Dauerauftrag kann man einen bestimmten Betrag in Fonds anlegen und so über die Jahre einen beachtlichen Sparbatzen in Form von Fondsanteilen generieren, den man den Kindern, Enkelkindern oder Patenkindern dann bei Erreichen der Volljährigkeit übergibt.

Eine günstige Alternative liefert der Fondssparplan von Cash Bank Zweiplus. Hier gibt es ein spezielles Angebot für Kinder und Jugendliche.

Die meisten grösseren Banken haben Fondssparpläne im Angebot. Die Systeme sind allerdings unterschiedlich und insbesondere bei den Gebühren gibt es grosse Differenzen. Oft sind auch die Mindestanlagesummen für den Kinderbatzen zu hoch. Günstige Gebühren beim Fondssparplan bietet beispielweise die Migros Bank. Neben der Reduktion der Depotgebühr um die Hälfte fallen keine Mindestdepotgebühren an und sämtliche Transaktionen sind kostenlos. Man kann die Fondsanteile somit kostenlos kaufen.

Der Haken an der Sache ist, dass man dafür bei den wählbaren hauseigenen Fonds recht hohe Fondsgebühren zahlt. Der für einen langen Anlagehorizont von zehn bis zwanzig Jahren geeignete reine Aktienfonds Migros Bank (CH) Fonds InterStock A, der das Geld weltweit breit diversifiziert anlegt, weist eine Gesamtkostenquote Total Expense Ratio TER von 1,29 Prozent pro Jahr aus. Immerhin ist man bereits ab einem monatlichen Betrag von 50 Franken dabei.

Auch bei der ZKB kann man schon ab 50 Franken regelmässig in das Fondsportfolio investieren. Bei Raiffeisen kann man ab 100 Franken an einem Fondssparplan teilnehmen. Auch hier kann man nur unter den hauseigenen Raiffeisenfonds und der Partnerin Vontobel wählen und zahlt recht hohe Fondsgebühren. Der passende reine weltweite Aktienfonds Raiffeisen Fonds hat eine TER von ebenfalls 1,27 Prozent. Eine günstige Alternative liefert der Fondssparplan von Cash Bank Zweiplus. Hier gibt es ein spezielles Angebot für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mit Sonderkonditionen. Für Kinder und Jugendliche fallen keine Courtagen und Kommissionen sowie keine Depotgebühren bis zum Betrag von 25´000 Franken an. Bei Beträgen darüber werden 40 Franken pro Jahr belastet. Zur Auswahl stehen über 300 Anlagefonds. Ein Einstieg ist bereits ab 50 Franken möglich.