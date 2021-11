Neue Bücher zur Zürcher Architektur – Wie Pipilotti Rist acht Jahre lang im Lochergut lebte Wie fühlte sich die Künstlerin im Zürcher Kultgebäude? Was bedeutet der Klimawandel für die Landschaftsarchitektur? Fünf Publikationen geben Antworten. Lara Blatter

Über 1800 Seiten Architektur liegen hier. Foto: Moira Jurt / Montage: Sarah Parsons

Ein Architekturführer nimmt 1200 Orte in Zürich unter die Lupe, ein Buch widmet sich den Grünflächen in unseren Städten, und ein anderes porträtiert das Hochhaus Lochergut. Fünf Einblicke in die Architektur rund um Zürich.

Wer noch mehr Bücher kennen lernen will: Vom 17. bis zum 20. November findet das Architekturbuch-Festival in der Buchhandlung Never Stop Reading statt.

Architekturführer Zürich

1200 Häuser, Pärke und Plätze sind in dieses Buch auf 800 Seiten gepackt. Foto: PD

Woher hat die Saffa-Insel ihren Namen, und wie heisst der grüne Stein, der das künftige Polizei- und Justizzentrum einkleidet? Vert de Salvan heisst der Naturstein aus dem Wallis, und 1958 fand auf der Landiwiese die «Saffa» statt, eine Ausstellung für Frauenarbeit. Dafür wurde die Insel gebaut.