Queere Geschichten für Kinder – Wie reagieren Kinder auf Dragqueens?

Brandy Butler Infos einblenden

Die 42-jährige Brandy Butler wurde in Reading, Pennsylvania, geboren und zog 1997 nach Philadelphia. Seit 2003 lebt sie in Zürich, zusammen mit ihrer Tochter. Sie verfügt unter anderem über einen Bachelor in Jazz von der University of the Arts in Philadelphia und einen Master in Gesangspädagogik an der Zürcher Hochschule der Künste. Sie ist ist Performancekünstlerin, Pädagogin, Mutter, Aktivistin und Musikerin. Seit 2019 ist sie Teil des Ensembles vom Theater Neumarkt.