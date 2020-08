«Contact Tracing hinkt hinterher»

Meier schilderte an einem Beispiel, wieso das Contact Tracing «hinterher hinkt»:

Am 1. Tag geht eine Frau an eine Party, am 3. Tag spürt sie Symptome, am 5. Tag wird sie getestet, am 6. Tag liegt das positive Resultat vor. Die Frau ist ein Indexfall. Am Tag 7 hat das Tracing-Team eine Liste mit allen Kontakten der Party. Es verschickt Massen-SMS und -E-Mails. Da die Inkubationszeit 14 Tage beträgt, kann es dauern, bis weitere Angesteckte eruiert sind.

«Contact Tracing hinkt notgedrungen hinterher», sagte Meier. Das liege aber nicht an einem schlechten Contact Tracing, sondern in der Natur der Sache.